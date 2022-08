Bischof Meier: Die Kapelle Genhofen „macht Mut zum Glauben“

Nach dreijähriger Renovierung feiern die Gläubigen die Wiedereröffnung der Stephanuskapelle Genhofen. Bischof Bertram Meier zelebriert den Dankgottesdienst.

16.08.2022 | Stand: 19:05 Uhr

Bischof Bertram Meier hat am Sonntag den festlichen Dankgottesdienst in Genhofen zelebriert, den die Gläubigen zur Wiedereröffnung der Stephanuskapelle feierten. Das über 500 Jahre alte Kirchlein ist in den vergangenen drei Jahren renoviert worden. Dabei brachte sich die Dorfgemeinschaft nicht nur finanziell, sondern auch mit viel Eigenleistung ein. Am Festgottesdienst unter freiem Himmel wirkten auch die Vereine der Pfarreiengemeinschaft mit.

Festlicher Zug zur Kapelle Genhofen

Schlag 10 Uhr setzte sich der Festzug in Bewegung. Die Musikkapelle Stiefenhofen führte ihn mit Marschmusik an, gefolgt vom Männerchor und den Fahnenabordnugnen der Vereine aus den Ortschaften der Pfarreigemeinschaft, also Röthenbach, Gestratz, Maierhöfen, Grünenbach, Stiefenhofen und Ebratshofen. Sie alle geleiteten den Augsburger Bischof Bertram Meier zur frisch renovierten Stephanuskapelle; begleitet wurde er von den Konzelebranten Pfarrer Werner Karl Badura, Pfarrer Karlheinz Müller und Diakon Fidelis Keck. Kurz vor dem Portal zum Kirchhof wandte sich der Bischof den Kindern zu und legte einigen die Hand auf: „Gott behüte dich.“

Bischof Bertram Meier legt Kindern die Hand auf. Bild: Walter Schmid

Zur Eröffnung der Festmesse sang der Männerchor unter Leitung von Klaus Wagner „Mit dem Herrn fang alles an...“. Bischof Meier griff den Liedtext auf. „Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Tageslauf.“ Mit diesem Gebet habe seine Grundschullehrerin jede Unterrichtsstunde begonnen, erzählte er aus seiner Kindheit. An die Stiefenhofener Kinder gerichtet, sagte er: „Ich könnt Euer Opa sein, aber noch lange nicht Euer Uropa.“

Bischof Meier würdigt Leistung der Menschen aus Genhofen

Anerkennung zollte der Bischof den Gläubigen, die die Kapellenrenovierung geleistet haben. „Sie haben zusammengeholfen, um dieses über 500 Jahre alte Gotteshaus für die nächsten Generationen zu erhalten“, hob er hervor. „Möge ihnen diese Kraftanstrengung Beweis und Ermutigung sein, dass sie gemeinsam viel bewegen können.“ Diese Anstrengung könne zum „Glaubens-Mutmacher“ werden. Meiers Appell: „Bitte, lassen wir uns nicht auseinanderdividieren trotz allem aktuellen Gegenwind gegen unsere Kirche. Die Kirche ist nicht tot, sie lebt!“

In seiner Predigt ging der Bischof auf den heiligen Stephanus ein, dem das Gotteshaus Ende des 15. Jahrhunderts geweiht wurde. Dieser Heilige, der zur Zeit Jesu lebte und als erster Märtyrer des Christentums gilt, sei einer der sieben Armenpfleger und ein mutiger Zeuge der Freiheit des Evangeliums gewesen. Laut der Apostelgeschichte im Neuen Testament wurde Stephanus vor dem Hohen Rat in Jerusalem angeklagt. Als er in seiner Verteidigungsrede auf den Unglauben der Religionsführer gegenüber den Propheten hinwies, stießen sie ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Im Steinhagel bekannte Stephanus laut Überlieferung: „Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.“ Ihn sollten sich die Gläubigen zum Vorbild nehmen, sagte Bischof Meier. „Lassen wir ihn nicht allein in diesem entscheidenden Moment seines Lebens, schließen wir uns ihm an und bekennen wir froh unseren Glauben in unserer Alltagswelt.“

Frauen aus Genhofen verteilen Kräuterboschen

Mit dem Stephanuszitat vom offenen Himmel wies der Bischof auch auf den Festtag „Maria Himmelfahrt“ hin. Die Muttergottes sei den Gläubigen vorausgegangen ins himmlische Reich. Der Festtag könne zur Erneuerung der Beziehung zu Maria werden. „Kommen wir zu ihr mit dem, was uns schwer auf dem Herzen liegt – oder lassen wir sie links liegen?“ Der Bischof lud auch dazu ein, sich einen der von den Genhofer Frauen gebundenen Kräuterboschen nach Hause mitzunehmen. Ihre Schönheit und Heilkraft sei ein Vorgeschmack auf das ewige Reich Gottes.

Einen Handwagen voll Kräuterboschen, von Genhofer Frauen gesammelt und gebunden, konnten die Festgäste mit nach Hause nehmen. Bild: Walter Schmid

Geschichte und Bedeutung der Stephanuskapelle Genhofen

Während des anschließenden Frühschoppens im Festzelt im Hof der Schreinerei Burger fasste Heimatpfleger Georg King die wichtigsten Fakten zur Geschichte und zur Renovierung der Kapelle zusammen: