Kampf gegen Blutkrebs: Schüler aus Lindenberg suchen Lebensretter

Die Corona-Pandemie bestimmt seit Monaten den Alltag. Dennoch ist sich Leonie Vögel bewusst: „Es gibt Leute, denen es auch ohne das Virus schlecht geht.“ Die angehende Abiturientin hat deshalb zusammen mit ihren Mitschülern Magdalena Dorner, Catrina Marth und Samuel Fäßler eine Blutkrebs-Typisierungsaktion am Gymnasium Lindenberg gestartet. Und das mit Erfolg: 65 potenzielle Stammzellenspender haben sich dafür gemeldet.

Typisierungsaktion am Gymnasium Lindenberg

Bereits vor zwei Jahren hatten Gymnasiasten im Rahmen eines P-Seminars eine Typisierungsaktion organisiert. „Damals durften wir uns nicht registrieren lassen, weil wir zu jung waren“, sagt Leonie Vögel. Bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) liegt das Mindestalter dafür bei 17 Jahren. Die Spende selbst ist ab 18 möglich.

Inzwischen ist die Schülerin aus Röthenbach volljährig – und will zusammen mit ihren Mitstreitern an das damalige Projekt anknüpfen, damit das Thema am Gymnasium präsent bleibt. Denn sie hat ebenso wie Magdalena Dorner in ihrem Bekanntenkreis schon schmerzhaft erfahren müssen, dass die Übertragung gesunder Stammzellen die einzige Überlebenschance ist für Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind.

Schulleiterin Karin Ulrich unterstützt das Projekt

Das Projekt treiben die Zwölftklässler dabei nicht im Unterricht, sondern eigenständig voran – wenn auch mit Unterstützung von Schulleiterin Karin Ulrich. Sie haben ihr Vorhaben in diversen Klassen vorgestellt, kräftig die Werbetrommel gerührt – und immerhin 65 potenzielle Spender gewinnen können.

„Das sind nicht nur Schüler, sondern auch deren Familien oder Bekannte. Wir haben eine größere Reichweite“, sagt Leonie Vögel. 65 sei eine ganz gute Zahl – denn laut DKMS melden sich bei so einer Aktion im Schnitt meist 40 Personen. Dennoch hätten es durchaus ein paar Schüler mehr sein können, findet sie. „Manche dürfen nicht, manche wollen nicht. Aber das ist auch okay“, sagt sie. Zudem seien einige Schüler bereits längst registriert.

Registrierung als Stammzellspender macht wegen Corona jeder zuhause

Die Registrierung als Stammzellenspender erfolgt in Zeiten von Corona zuhause. Alle Teilnehmer bekommen eine Mappe mit den dafür benötigten Materialien, welche die Initiatoren von der DKMS bekommen haben. Die Teilnehmer füllen alles aus, machen selbst einen Abstrich, werfen alles bis spätestens 24. März in der Schule in eine Box – und sind somit als potenzielle Lebensretter registriert.

