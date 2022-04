Die Arbeiten auf dem Bräuhaus-Areal in Lindenberg starten. Hinter dem Bauprojekt steckt ein Investor. Wer als Mieter den Vorzug erhalten soll.

07.04.2022 | Stand: 09:02 Uhr

Das nächste große Bauprojekt in Lindenberg startet demnächst. Am Bräuhausareal sollen in den kommenden Tagen Erdarbeiten beginnen, berichtet ein Sprecher des Investors GBI auf Anfrage.