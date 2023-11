Über eine Million Euro Schaden nach Brand in Bad Wurzach

Bei einem Brand in Bad Wurzach ist ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Für vier Pferde und ein Fohlen kam außerdem jede Hilfe zu spät.

28.11.2023 | Stand: 06:46 Uhr

Beim Brand eines Scheunenkomplexes ist am Dienstagabend in Bad Wurzach ein Schaden in Höhe von schätzungsweise einer bis 1,5 Millionen Euro entstanden. Das berichtet die Polizei. Der Scheunenkomplex bestand aus Werkstatt, Lager, Stallung und Strohlager. Anwohner teilten der Rettungsleitstelle gegen 20 Uhr mit, dass ein Strohlager mit Werkstatt brennen würde. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Fünf Pferde sterben bei Brand in Bad Wurzach

Für vier Pferde und ein Fohlen, die in dem Gebäude gehalten wurden, kam jede Hilfe zu spät. Außerdem wurden drei Traktoren, mehrere landwirtschaftliche Geräte und eine auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage zerstört.

Die Feuerwehr befand sich mit zehn Fahrzeugen und 50 Wehrleuten im Einsatz. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein Feuerwehrmann durch einen Stromschlag leicht verletzt und kam zur vorsorglichen Untersuchung ins Klinikum. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandentstehung dauern derzeit an.

