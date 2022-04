Doppelhaushälfte brennt in Isny im Allgäu: Mann verletzt und 250.000 Euro Schaden

Als er den Brand in seiner Doppelhaushälfte in Isny im Allgäu löschen wollte, hat ein Mann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

28.04.2022 | Stand: 11:08 Uhr

Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Isny im Allgäu ist am Mittwoch ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, begann das Wohnhaus in der Dengeltshofener Straße am Abend zu brennen. Der 60-jährige Bewohner alarmierte zunächst die Feuerwehr und versuchte erfolglos, die Flammen zu löschen. Dabei erlitt dabei eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Brand in Isny im Allgäu: Haushälfte mit Dachstuhl brennt ab

Mit knapp 70 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an. Diese brachten den Brand unter Kontrolle. Doch das Feuer hatte bereits schwere Schäden am Haus und am Dachstuhl angerichtet. Die Haushälfte ist derzeit nicht bewohnbar.

Zwar konnten die Feuerwehrmänner und -frauen verhindern, dass die Flammen auf das Nachbarhaus übergriffen, doch durch Rußablagerungen wurde auch dieses erheblich beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von 250.000 Euro.

Weil der abgebrannte Dachstuhl bis zum Morgen immer wieder zu rauchen begann, sind die Feuerwehr und Polizei noch im Einsatz.

