Einfamilienhaus in Lindenberg in Flammen - 100.000 Euro Schaden

Großer Brand bei Lindenberg im Allgäu heute Nacht: Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Ortsteil Nadenberg stand in Flammen. Der Schaden ist hoch.

21.09.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Ein Zweiparteienhaus hat im Ortsteil Nadenberg bei Lindenberg hat in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 1.30 Uhr morgens der Dachstuhl des Hauses im Landkreis Lindau aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die umliegenden Feuerwehren waren schnell am Einsatzort und begannen zügig mit den Löscharbeiten. So konnte der Vollbrand des Hauses verhindert werden.

Brand in Nadenberg bei Lindenberg: 100.000 Euro Schaden

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Am Dach des Zwei entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. In der Nacht waren etwa 80 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lindenberg und Heimenkirch im Einsatz. Auch ein Rettungsdienst, Beamten der Polizeiinspektion Lindenberg und der Kriminaldauerdienst Memmingen waren vor Ort.

Bei Tageslicht wird die Kriminalpolizei Lindau mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

