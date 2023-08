Was hat es mit dem Binden von Kräuterbuschen an Mariä Himmelfahrt auf sich?

Frauen in Hergensweiler binden jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt Kräuterboschen. Was es mit dem Brauch auf sich hat.

12.08.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Alljährlich kurz vor Mariä Himmelfahrt gehen die Bäuerinnen vieler Gemeinden in ihre schönen Bauerngärten, um spezielle Kräuter und Blumen zu suchen. In Hergensweiler beispielsweise binden die Ortsbäuerinnen seit über zwei Jahrzehnten zum Hochfest Mariä Himmelfahrt duftende Kräuterbuschen, die sie in der Kirche segnen lassen und gegen eine freiwillige Spende an Interessierte weitergeben. Was es mit dieser Tradition auf sich hat.

