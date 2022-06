Farny-Brauerei zieht Bilanz: Bier soll 2022 nicht mehr teurer werden

Wie die Dürrener Edelweißbrauerei Farny auf Corona und die Ukraine blickt und sich über einen Titel freut.

Von Bernd Treffler

10.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren blickt Farny zuversichtlich in die Zukunft. Anlass dazu geben die Absatzzahlen der Dürrener Edelweißbrauerei in den vergangenen Monaten. Die Pandemie hat beim selbsternannten Marktführer von Weizenbieren in der Region jedoch auch Spuren hinterlassen.

