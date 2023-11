Westallgäuer bei deutscher Meisterschaft im Latein-Formationstanz erfolgreich

Raban Bottke aus Weiler verteidigt Titel in Braunschweig. Die nächste Herausforderung für das A-Team des Grün-Gold-Clubs Bremen ist die Latein-Formation-WM.

Raban Bottke aus Weiler hat mit dem A-Team des GGC Bremen die DM im Formationstanz Latein am Samstag in Braunschweig gewonnen - mit 33,96 von 36 möglichen Punkten. Mit einer überzeugenden sicherten sich die Bremer ihren 18. deutschen Meistertitel und fliegen als Titelverteidiger zur Latein-Formations-WM am 18. Dezember in Hongkong.

Mit der Choreografie „Emozioni“ hatte der GGC in den vergangenen zwei Jahren national und international alles gewonnen, was es im Latein-Formationssport zu gewinnen gibt. Mit der neuen Hochgeschwindigkeits-Choreografie „Freedom and Peace“ hat Trainer Roberto Albanese für die DM und WM die Latte noch einmal höher gelegt: Die rasante und komplexe Kür ist gespickt mit riskanten Elementen. Die Formation tanzt zu Musikstücken, die Frieden, Freiheit und Toleranz feiern. Die Songliste: Stand up - Cynthia Erivo, Freedom - George Michael, Man in the Mirror - Michael Jackson, Freedom - Jon Batiste, Baraye - Nico Santos (Shervin Hajipour), Think - Aretha Franklin.

Nach einem souveränen Sieg in der 1. Bundesliga mit dem GGC-Team sind für den nun dreifachen deutschen Meister, Europameister und zweifachen Weltmeister Bottke die Erwartungen entsprechend hoch.

Auch im Paartanz ist der Westallgäuer erfolgreich. Mit seiner Partnerin Carmen Kupisz stieg er heuer in die A-Klasse auf – die zweithöchste Amateurklasse, die zur Teilnahme bei internationalen Wettkämpfen berechtigt.