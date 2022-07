Bregenzer Festspiele: Jugendliche bewerten Oper "Madame Butterfly" noch vor der Premiere

Bregenzer Festspiele lädt Jugendliche ein: Die Jugend darf „Madame Butterfly“ noch vor der Premieren-Prominenz sehen. Wie Jugendliche die Oper finden.

18.07.2022 | Stand: 10:10 Uhr

Nina Handlos, Sonja Kramer, Linus Kristensen und Linus Müller sind etwa so alt wie die Geisha Cio Cio San, genannt „Madame Butterfly“, deren tragische Geschichte sie gleich auf der Bregenzer Seebühne erleben werden. Tausende junge Leute sehen noch vor dem Premierenpublikum Puccinis Oper, unter ihnen 90 Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium und 57 von der Realschule Lindenberg.

Gut die Hälfte der neunten und zehnten Jahrgangsstufe des Gymnasiums hatten Lust auf die Opernfahrt nach Bregenz. Ihre Musiklehrer Matthias Ströse und Veronika Amselgruber konnten vier von ihnen gewinnen, für die Heimatzeitung direkt nach der Aufführung am Samstagabend eine Kurzkritik über das Spiel auf dem See zu schreiben. Der jungen Generation öffnen die Bregenzer Festspiele eine ihrer Hauptproben im Rahmen des Jugendprogramms Crossculture Night.

Vier Jugendliche bewerten Oper bei Bregenzer Festspielen: Rezensenten sind keine Neulinge

Schon am Nachmittag erfahren die jungen Menschen bei Bühnenführungen und Einführungsvorträgen manches über das, was sie bei und nach Sonnenuntergang am Seeufer erwartet. Unsere zwei Rezensentinnen und zwei Rezensenten sind keine Opern-Neulinge. Linus Müller hat als Bub die „Zauberflöte“ auf der Seebühne gesehen, Nina und Sonja waren bei „Rigoletto“ in Bregenz, und Linus Kristensen hat Opern- und Ballettprogramme in der Big Box in Kempten besucht. Berührungsängste mit klassischer Musik haben die vier also nicht. (Lesen Sie auch: Bregenzer Festspiele: Intendantin Elisabeth Sobotka geht nach Berlin)

Mit ihrer Lebensrealität hat die Geschichte der Japanerin Cio Cio San freilich nicht viel gemein. Und doch sind die jungen Westallgäuer eine halbe Stunde, bevor die Wiener Symphoniker zum ersten Ton der gut zweistündigen Aufführung ansetzen, gespannt, welche Show die Künstlerinnen und Künstler mit Musik, Schauspiel und Effekten auf die Seebühne bringen. Linus Müller hat sich mit Puccinis Klangwelt schon etwas vertraut gemacht für ein Referat über „Madame Butterfly“ im Musikunterricht. „Das, was ich gehört habe, ist sehr schön“, sagt er.

Im Folgenden lesen Sie die Beurteilung der jungen Opernkritikerinnen und -kritiker vom Gymnasium Lindenberg.

Linus Müller (15 Jahre, Gestratz): Es war ein großartiges Stück, in dem die umwerfende Musik und das detailreiche Bühnenbild perfekt zusammengepasst haben. Obwohl es einige störende Geräusche von manch einem Sitznachbarn gab, und sich das Geschehen vor allem im Mittelteil der Aufführung nur wenig veränderte, war es ein imposant gesungenes Meisterstück. Zuvor dachte ich mir, es wäre falsch, ein Stück für deutschsprachige Zuhörer auf Italienisch vorzutragen, aber während des Stücks habe ich erkannt, dass es auf Deutsch nicht halb so gut geklungen hätte.

Sonja Kramer (15 Jahre, Lindenberg): Für mich war das Bühnenbild sehr faszinierend, da mit wunderschönen Lichteffekten gearbeitet wurde. Auch wenn das Bild am Anfang eher schlicht aussah, wurden die Szenen durch Musik und Licht zum Leben erweckt, und auch die Bühne wurde kreativ genutzt. Weniger gut fand ich, dass die ausladend gesungenen Texte der Sängerinnen und Sänger nicht immer mit den Übersetzungen auf den Monitoren übereingestimmt haben. Insgesamt ist es ein sehenswertes wenn auch sehr trauriges Stück – aber das sind Opern ja immer. (Lesen Sie auch: Bregenzer Festspiele 2022 rechnen trotz Corona mit normalen Festspielsommer)

Linus Kristensen (15, Lindenberg): Trotz des kalten Windes, welcher auf den schmalen Stühlen doch sehr unangenehm war, und der teils zähen Passagen, in welchen nichts zu passieren schien außer dem singenden Rumlaufen zweier Akteure, war die Aufführung, aufgrund der guten Effekte, durch die Projektoren sowie der vielen Schauspieler und der schönen Stimmung des Bodensees angenehm zu betrachten und eine Bereicherung für mich. Ich würde eine Oper wie „Madama Butterfly“ gerne erneut besuchen, dann jedoch kürzer und in einer bequemeren Umgebung.

