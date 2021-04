Brennendes Auto und Vorderreifen abgerissen: 40-Jähriger nach Unfall auf der A96 schwer verletzt

40-Jähriger kommt mit seinem Auto von der A 96 ab und stößt gegen Leit- und Mittelplanke, bevor sein Auto zu brennen beginnt. Der Mann wurde schwer verletzt.

13.04.2021 | Stand: 14:01 Uhr

Ein 40-Jähriger hat sich bei einem Unfall auf der A 96 bei Weißenberg schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann am Montagabend auf der A 96 in Richtung München. Bei Weißenberg kam er aus bislang unbakannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke auf der rechten Seite.

Dadruch riss die vordere rechte Reifenfelge ab. Der Fahrer versuchte gegenzulenken und stieß sein Auto gegen die Mittelschutzplanke Dabei wurde der linke Vorderreifen abgerissen.

Unfall auf der A 96: Total demoliertes Auto beginnt zu brennen

Das laut Polizei total demolierte Auto schlingerte noch weitere 100 Meter, bevor es zum Stehen kam und zu brennen begann. Ersthelfer bargen den schwer verletzten 40-Jährigen aus seinem Auto.

Ein Lastwagenfahrer löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus in Ravensburg und der ADAC schleppte den Unfallwagen ab. Das Auto hatte laut Polizei nur noch Schrottwert. Am Auto und an den Leitplanken entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Eine Spezialfirma reinigte die Straße. Die Straßenmeisterei Wangen im Allgäu kümmerte sich um die beschädigten Leitplanken. Die A 96 in Richtung München war insgesamt zwei Stunden voll gesperrt.

Lesen Sie auch

Polizei: Junge Fahrerin zu schnell unterwegs Unfall auf A96 bei Buchloe mit kleinem Kind

Lesen Sie auch: Sogenannte "Querdenker" wollen Kempten mit 8.000 Demonstranten „fluten“ - Stadt verbietet das