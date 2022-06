Bürger wollen Millionenprojekt auf dem Nadenberg in Lindenberg stoppen

Lindenberger Bürger wenden sich gegen den Verkauf des Geländes an einen Investor. Ihnen ist das Vorhaben viel zu groß. Geplant ist ein Hotel und Wohnungen.

24.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Gegen die geplante Bebauung auf dem Nadenberg regt sich Widerstand. Bürger haben eine Interessensgruppe (IG) gebildet, die den Verkauf des früheren Feriendorfs an einen Investor verhindern will. Hält der Stadtrat an seinen Plänen fest, streben die Initiatoren ein Bürgerbegehren an. „Notfalls machen wir es. Lieber wäre mir aber, meine Kollegen würden es stoppen“, sagt Martin Einsle, Stadtrat und Mitinitiator der IG. An zwei Abenden hat sie das Gespräch mit den politischen Gruppierungen in Lindenberg gesucht.

