In einem Bürger- und einem Ratsbegehren wird entscheiden, ob die Stadt Lindenberg das Feriendorf auf dem Nadenberg an einen Investor verkaufen kann.

05.10.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Die Bürger werden am 4. Dezember entscheiden, ob die Stadt das frühere Feriendorf am Nadenberg an einen Investor verkaufen darf. An dem Tag wird die Stadt Lindenberg in der Sache zwei Bürgerentscheide abhalten. Entsprechende Beschlüsse hat der Stadtrat mit großer Mehrheit in einer Sondersitzung am Dienstagabend gefasst. Bis zur Abstimmung können die Bürger mit einer Informationsoffensive rechnen – zumindest, wenn man die Stellungnahmen von Verwaltung und Ratsfraktionen als Basis nimmt.

