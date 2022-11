Die Bürgerentscheide in Lindenberg rücken näher. Eine Analyse darüber, bei welchen Fagen Stadt und Bürgerinitiative weit auseinandeliegen - und wo nicht.

16.11.2022 | Stand: 19:55 Uhr

In zweieinhalb Wochen stimmen die Lindenberger Bürgerinnen und Bürger darüber ab, wie es mit dem früheren Feriendorf am Nadenberg weitergeht. Die Stadt will das Areal an einen Investor verkaufen, die Bürgerinitiative lehnt das ab. Bei einer Informationsveranstaltung an diesem Donnerstag wollen beide Seiten ab 19 Uhr im Löwensaal ihre Positionen darlegen. Im Vorfeld ein Überblick über einige „Knackpunkte“ in der Diskussion.

