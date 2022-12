Streitpunkt Nadenberg: Wie entscheidet Lindenberg heute?

Beim Bürgerentscheid heute in Lindenberg geht es um das ehemalige Feriendorf am Nadenberg. Die wichtigsten Infos, Entwicklungen und das Ergebnis abends.

04.12.2022 | Stand: 09:25 Uhr

Die Ausgangslage Die Stadt Lindenberg möchte das ehemalige Feriendorf auf dem Nadenberg Dort soll unter anderem ein Hotel entstehen.

Die Stadt Lindenberg möchte das ehemalige Feriendorf auf dem Dort soll unter anderem ein Hotel entstehen. Der Streitpunkt Eine Bürgerintiative will den Verkauf des Areals verhindern. Sie hat innerhalb weniger Wochen mehr als 1600 Unterschriften gesammelt und einen Bürgerentscheid erzwungen.

Eine Bürgerintiative will den Verkauf des Areals verhindern. Sie hat innerhalb weniger Wochen mehr als 1600 Unterschriften gesammelt und einen Bürgerentscheid erzwungen. Die Reaktion Kurz darauf hat der Stadtrat beschlossen, dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegenzustellen. Lindenberg soll für einen Verkauf stimmen.

Kurz darauf hat der Stadtrat beschlossen, dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegenzustellen. Lindenberg soll für einen Verkauf stimmen. Die Abstimmung Somit kommt es heute am Sonntag, 4. Dezember, in Lindenberg zu gleich zwei Bürgerentscheiden. Droht das 70-Millionen-Projekt nun zu platzen?

Somit kommt es heute am Sonntag, 4. Dezember, in Lindenberg zu gleich zwei Bürgerentscheiden. Droht das 70-Millionen-Projekt nun zu platzen? Das Ergebnis Sobald das Ergebnis beim Bürgerentscheid Nadenberg feststeht, erfahren Sie es hier.

Wir berichten in unserem Newsblog laufend über den Bürgerentscheid und seine Hintergründe. Hier gibt es am Sonntag auch das Ergebnis und aktuelle Reaktionen.

Sonntag, 4. Dezember, 8 Uhr: Der Bürgerentscheid zum Nadenberg in Lindenberg hat begonnen

Start frei für den Bürgerentscheid zum Nadenberg: Seit 8 Uhr haben die Wahlkabinen in der Grundschule (Obergeschoss) geöffnet. Bis 18 Uhr können die Menschen abstimmen. Es gibt einen Stimmzettel, aber Platz für drei Kreuzchen. Die Wählerinnen und Wähler stimmen sowohl über das Ratsbegehren (für den Verkauf) als auch über das Bürgerbegehren (gegen den Verkauf) ab. Um auf jeden Fall ein Ergebnis zu haben, gibt es auch eine Stichfrage.

Ab 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt.

Bürgerentscheid Nadenberg heute: Wann kommt das Ergebnis?

Ein Ergebnis zum Bürgerentscheid in Lindenberg wird gegen 20 Uhr erwartet.

Samstag, 3. Dezember, 17:39 Uhr: Von geplatzten und neuen Plänen für ein Hotel

Die Stadt Lindenberg versucht seit vielen Jahren vergeblich, ein Hotel anzusiedeln. Mehrere - teils sehr weit fortgeschrittene - Planungen scheiterten.

So stellte die Morada-Gruppe im Jahr 2003 Pläne für ein Haus mit 350 Betten vor, das an der Stelle eines früheren Seniorenzentrums entstehen sollte.

Das Vorhaben platzte genauso wie das ein Jahr später bekannt gegebene Projekt eines Düsseldorfer Unternehmens. Es wollte an derselben Stelle ein Feng-Shui-Hotel errichten. Als Investitionssumme standen 19 Millionen Euro im Raum.

Jetzt unternimmt die Stadt auf dem Nadenberg den nächsten Anlauf. Teil des Konzepts ist ein Hotel der österreichischen Jufa-Gruppe. Geplant sind 65 Zimmer unterschiedlicher Größe, vom Doppel-, über Familienzimmer bis hin zu Appartements.

Firmenchef Gerhard Wendl spricht von einem "Familienhotel für die Region", das in vielen Bereichen offen für die Bürger sein soll. Das gilt für den Wellnessbereich mit einer "großzügigen Saunalandschaft", Restaurant, Café sowie den geplanten Indoor- und Outdoorspielbereich.

Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben 60 Hotels in vier Ländern, eins davon in Wangen im Allgäu.

Samstag, 3. Dezember, 15:04 Uhr: Das Feriendorf, die Finanzen und die Folgen

Die Finanzen spielen beim Thema Nadenberg eine große Rolle. Die Stadt hatte das Feriendorf im Januar 2014 für 5,85 Millionen Euro gekauft. Mit Zinsen und Nebenkosten hat sie bisher rund 7,2 Millionen aufgewendet. Die gleiche Summe will sie durch einen Verkauf wieder erzielen.

Sollte der Verkauf scheitern, so droht nach Angaben der Verwaltung ein Loch im Haushalt. Für diesen Fall hat sie auf ihrer Homepage bereits die Erhöhung von Steuern angekündigt. Auch Zuschüsse an Vereine sollen dann gekürzt werden. Die Öffnungszeiten von Einrichtungen wie Bücherei und Hallenbad (Eröffnung im Frühjahr 2023 geplant) könnten eingeschränkt, Veranstaltungen abgesagt werden.

Die Bürgerinitiative wirft der Stadt vor, den Menschen Angst zu machen und sie zu verunsichern. Das sei „unmoralisch“, sagt BI-Sprecher Gerhard Hoffmann. Auch unser Lokalchef Peter Mittermeier hat dazu eine klare Meinung.

Samstag, 3. Dezember, 13:55 Uhr: Das Phantomgerüst ist wieder weg

Wie groß ist zu groß? Wie massiv ist zu massiv? Die Größe der geplanten Gebäude spielt in der Diskussion um das Nadenberg-Areal eine große Rolle. Um die Planung darzustellen, hatte die Stadt Lindenberg im Feriendorf vor zwei Wochen einige Phantomgerüste aufgestellt und die Bürger zu einem Vor-Ort-Termin geladen. Dort gab es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in die Diskussion zu gehen. Die Phantomgerüste sind inzwischen wieder abgebaut. Wie der Info-Tag am Nadenberg lief, lesen Sie hier.

Samstag, 3. Dezember, 12:08 Uhr: Wieso das Feriendorf für Lindenberg so wichtig ist

Dass die Debatte um den Nadenberg in Lindenberg mitunter ganz schön emotional geführt wird, liegt auch an der bewegten Geschichte des Areals. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war das Feriendorf untrennbar mit der Stadtgeschehen verbunden. Und die kleine Stadt im Westallgäu wurde dadurch mit einem Schlag in ganz Deutschland bekannt.

Zur Grundsteinlegung für das Feriendorf am Nadenberg im Jahr 1958 kamen 2000 Schaulustige. Bild: Stadtarchiv (Repro)

Schon zur Grundsteinlegung 1958 kamen Polit-Prominenz, das Fernsehen und fast 2000 Schaulustige. Auch die ARD-Fernsehlotterie und ein späterer Bundeskanzler haben mit der Einrichtung in Lindenberg zu tun. Aber wieso hieß es eigentlich „Berliner Feriendorf“? Das verrät der Blick zurück in die Geschichte.

Samstag, 3. Dezember, 9:04 Uhr: So laufen die Abstimmung und die Auszählung

Die Lindenbergerinnen und Lindenberger geben am Sonntag am gleichen Ort ihre Stimmen ab, wo sie es auch bei der letzten Kommunalwahl getan haben: in der Grundschule. Die Wahlkabinen im Obergeschoss sind dort von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Es gibt einen Stimmzettel, aber Platz für drei Kreuzchen. Wieso? Die Wählerinnen und Wähler stimmen sowohl über das Ratsbegehren (für den Verkauf) als auch über das Bürgerbegehren (gegen den Verkauf) ab. Um auf jeden Fall ein Ergebnis zu haben, gibt es auch eine Stichfrage.

Dabei gilt allerdings: Niemand muss auch tatsächlich alle drei Kreuzchen machen. Wer möchte, kann auch nur eines oder zwei machen. Oder gar keines.

Ausgewertet wird der Stimmzettel, als ob es drei verschiedene Stimmzettel wären. Das heißt: Wenn jemand an einer Frage kein Kreuzchen macht oder eine Frage durchstreicht, wird auch nur diese als „ungültig“ gewertet.

Die Stimmzettel werden ab 18 Uhr ausgezählt. Insgesamt 60 Helferinnen und Helfer sind am Sonntag im Einsatz. Etwas mehr als die Hälfte sind städtische Angestellte, der Rest sind Ehrenamtliche.

Nach der Auszählung wird Ordnungsamtsleiter Thomas Geiger das Ergebnis am Sonntagabend in der Aula der Grundschule Lindenberg öffentlich verkünden.

Die Stadt rechnet damit, dass das nicht vor 19.30 Uhr der Fall sein wird. In unserem Newsblog berichten wir an dieser Stelle natürlich aktuell.

Freitag, 2. Dezember, 18:11 Uhr: Wie die Stadt über das Vorhaben informiert

Ein Hotel für Familien, Geschosswohnungen, eine Kindertagesstätte und ein Laden: Am Nadenberg soll ein Quartier in bester Lage entstehen. Die Stadt Lindenberg hatte das Konzept im Januar mit einem Video vorgestell, das quasi über Nacht abrufbar war. Diesen Kommunikationsweg begründete die Stadt vor allem mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Für Kritik sorgte er trotzdem.

Später räumten politische Vertreter der Stadt Fehler in der Kommuniktation ein. Die Vorstellung des Konzeptes in einem Video sei „nicht wirklich gut gelungen“, sagte Zweiter Bürgermeister Dr. Werner Hofstetter beim Infoabend der Stadt zum Nadenberg. Es habe ausgesehen wie eine „Verkaufsveranstaltung“. Das sei nicht Sinn der Sache gewesen.

Über das Projekt "Neubebauung auf dem Nadenberg" informiert die Stadt in der Zwischenzeit auf auf ihrer Homepage.

Freitag, 2. Dezember, 16:39 Uhr: Bei der Übergabe der Unterschriften gab es schon Zoff

In der Geschichte der Stadt Lindenberg wird der 9. September 2022 vermutlich für immer einen Platz haben. An diesem Tag hatte die Bürgerinitaitive die Unterschriften für das Bürgerbegehren zum Nadenberg-Projekt im Rathaus abgegeben. Innerhalb kürzester Zeit hatte die BI mehr als 1600 Unterschriften gesammelt.

Die Übergabe an Bürgermeister Eric Ballerstedt verlief damals allerdings nicht ganz reibungslos. Wieso es damals schon Knatsch gegegeben hat, lesen Sie hier.

Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens war letztlich dennoch nur Formsache. Der Stadtrat hatte darüber Anfang Oktober in einer Sondersitzung befunden. Und an diesem Abend hatte das Gremium auch beschlossen, den Absichten der BI ein Ratsbegehren entgegenzusetzen. Was die Gründe dafür waren, lesen Sie hier.

Freitag, 2. Dezember, 13:58 Uhr: Beim Bürgerentscheid in Lindenberg ist Briefwahl gefragt

Die Stadt Lindenberg verzeichnet eine große Zahl an Briefwählerinnen und Briefwählern. Exakt 1062 Lindenbergerinnen und Lindenberg nutzen die Möglichkeit bequem zuhause am Küchentisch abzustimmen. So zumindest der aktuelle Stand.

Maria Lechermann, die im Rathaus der Bürgerbüro leitet, nennt das "eine beachtliche Zahl". Immerhin sind es umgerechnet fast zwölf Prozent der Abstimmungsberechtigten. Generell nehme die Zahl der Briefwähler von Wahl zu Wahl zu, hat sie beobachtet.

Die Stadt hat deshalb auch einen zusätzlichen Briefwahlbezirk gebildet. Insgesamt gibt es vier Stück. Obwohl die Stimmzettel schon vorher eingehen, dürfen auch sie erst am Sonntag nach der offiziellen Schließung des Abstimmungslokals um 18 Uhr ausgezählt werden.

Wer seine Briefwahlunterlagen schon ausgefüllt, aber noch nicht abgegeben hat, der kann dies übrigens auch am Wochenende tun: Der Briefkasten am Rathaus wird regelmäßig geleert, die letzte Leerung ist am Sonntag um kurz vor 18 Uhr.

Freitag, 2. Dezember, 11:14 Uhr: Das ist die Hymne der Bürgerinitiative in Lindenberg

Den Protest gegen den Verlauf des Nadenberg-Areals gibt es auch musikalisch. Der Lindenberger Musiker Pefi Fink hat ein Lied darüber geschrieben: mit der Gitarre und in Westallgäuer Mundart.

Er hat es bei Veranstaltungen der Bürgerinitiative gesungen und auch dazu ein Video gedreht. Drehort war passenderweise der Aussichtsturm auf dem Nadenberg:

Freitag, 2. Dezember, 8:54 Uhr: Kommentar von Peter Mittermeier: "Abstimmen gehen"

In weniger als 48 Stunden öffnet die Stadt Lindenberg das Abstimmungslokal in der Grundschule. Rund 9100 Personen dürfen am Sonntag ihre Kreuzchen machen: beim Ratsbgehren, beim Bürgerbegehren, bei der Stichfrage.

Und dieses Recht sollten die Bürgerinnen und Bürger von Lindenberg auch nutzen. Vor allem, nachdem die Wahlbeteiiligung in der Stadt bei der Kommunalwahl 2020 bei unter 50 Prozent gelegen hatte.

Mit diesem Thema befasst sich ein Kommentar von Lokalchef Peter Mittermeier in der Freitagsausgabe der Westallgäuer Zeitung unter dem Titel "Abstimmen gehen". Darin heißt es unter anderem:

"Die Weichen werden am Sonntag in den beiden Bürgerentscheiden gestellt. Die Lindenbergerinnen und Lindenberger sollten die Chance nutzen und ihr Kreuzchen setzen. Eine freiheitlich demokratische Gesellschaft lebt von der Möglichkeit zur Teilhabe und der Teilnahme. „Demokratie heißt Entscheidung durch die Betroffenen“ – der Spruch von Carl Friedrich von Weizsäcker trifft exakt den Charakter von Bürgerentscheiden. Gut, dass es sie in Bayern seit 27 Jahren gibt.

Wünschenswert wäre bei der Abstimmung am Sonntag eine hohe Beteiligung. Die schlechteste aller Möglichkeiten wäre es, wenn am Ende beide Bürgerentscheide am Quorum scheitern würden.

Desinteresse an der Politik ist keine Lösung, sie ist Teil des Problems."

Donnerstag, 1. Dezember, 18.02: Analyse zum Nadenberg-Projekt: Das sind die Knackpunkte

Die Abstimmung am Sonntag dreht sich vor allem um die Frage, ob die Stadt das Areal behalten oder verkaufen soll. Die Stadt hält einen Verkauf aus finanziellen Gründen für zwingend notwendig. Sie will rund sieben Millionen Euro erlösen. Geld, auf das sie für anstehende Projekte aus Sicht der Verwaltung dringend angewiesen ist.

Die Finanzen sind aber nicht der einzige Knackpunkt. Es geht auch um die Bebauung an sich sowie die Art und Weise der Bürgerbeteiligung. Eine Übersicht über alle wichtigen Punkte gibt es hier.

Donnerstag, 1. Dezember, 16:58 Uhr: Die heimische Wirtschaft ist gespalten

Das Nadenberg-Projekt ist seit Wochen das beherrschende Thema in Lindenberg. Während der Stadtrat das Vorhaben bislang noch kein einziges Mal öffentlich diskutiert hat, was Lokalchef Peter Mittermeier in einem Kommentar heftig kritsiert ("Das Stadtrat ist ein Kuschelgremium geworden"), haben sich zuletzt vor allem Vertreter der heimischen Wirtschaft dazu geäußert. Die IHK hat in einer Pressemitteilung klar Stellung bezogen und die Leistungsgemeinschaft Lindenberg hat dies bei ihrer Jahreshauptversammlung getan.

Allerdings mit Folgen: Ein Mitglied der LG ist mit dem Vorgehen nicht einverstanden und hat seinem Austritt aus dem Zusammenschluss der Lindenberger Geschäfte, Dienstleister und Gastronomen erklärt. Wer das ist und wie er seinen Schritt begründet.

Donnerstag, 1. Dezember, 15:16 Uhr: Seniorennetz bietet Fahrdienst an

Die Abstimmung am 4. Dezember findet dort statt, wo die Lindenberginnen und Lindenberger im März 2020 auch den Stadtrat und den Bürgermeister gewählt hatten: in der Grundschule. Von 8 bis 18 Uhr können hier die Kreuzchen gemacht werden.

Damit auch ältere Mitbügerinnen und Mitbürger, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, abstimmen können, bietet das Seniorennetz Lindenberg am Sonntag einen Fahrdienst an. Dafür stellen sich Ehrenamtliche zur Verfügung.

Für den Fahrdienst ist eine telefonische Anmeldung bis Samstag um 12 Uhr notwendig bei Lucia Giray unter (0173) 1954574. Unbedingt angeben: Namen, Anschrift und Telefonnummer.

Donnerstag, 1. Dezember, 13.57 Uhr: Stadtratsmitglieder werben für den Verkauf

In der Diskussion um die Zukunft des früheren Feriendorfes Nadenberg in Lindenberg haben 21 Stadträtinnen und Stadträte einen Flyer herausgegeben. Darin werben sie um eine Unterstützung des Ratsbegehrens. Nicht unterzeichnet haben ihn Jutta Frach und Michael Wegscheider (beide SPD), sowie Martin Einsle (Die Grünen), der als einziger Rat die Bürgerinitiative aktiv unterstützt.

In dem Flyer betonen die Kommunalpolitiker die Bedeutung des Vorhabens für die Stadt. Das geplante Hotel knüpfe an die bisherige touristische Nutzung des Areals an und belebe die Stadt. Wohnraum für alle Generationen sei genauso nötig wie wohnortnahe Betreuungsplätze. Zudem müsse die Stadt finanziell leistungsfähig bleiben.

Donnerstag, 1. Dezember, 10.46 Uhr: Bürgerintitiaive spricht von "Stunde der Wahrheit"

Die Bürgerinitiative hat nochmals ihre Unterstützer mobilisiert. Zu einem letzten Infoabend im Löwen-Foyer kamen rund 60 Interessierte. „Wir wollen weiter auf Wiesen und Berge schauen können und nicht auf Wohnblocks“, fasst Gerhard Hoffmann, Sprecher der BI, die Stimmung zusammen. Mit Blick auf die Abstimmung am Sonntag spricht er von der „Stunde der Wahrheit“. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 1. Dezember, 9.15 Uhr: Das sind die Fragestellungen für die Abstimmungen

Die Lindenbergerinnen und Lindenberg dürfen am 4. Dezember zweimal abstimmen. Einmal für den Verkauf (Ratsbegehren) und einmal gegen den Verkauf (Bürgerbegehren). Die Fragestellungen lauten wie folgt: