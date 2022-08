Bürgerinitiative hat 950 Unterschriften gesammelt

950 Unterschriften haben die Organisatoren bereits. Das sind mehr, als für einen Bürgerentscheid nötig wären. Dennoch wollen sie weitersammeln.

19.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Bürgerinitiative gegen den Verkauf des früheren Feriendorfes auf dem Nadenberg an einen Investor setzt ihre Unterschriftensammlung fort. Am Samstag, 20. August, stehen Vertreter der BI dazu ab 9 Uhr auf dem Stadtplatz in Lindenberg.

Bisher haben sich nach Angaben der BI circa 950 Bürgerinnen und Bürger eingetragen. Damit hätte die Initiative bereits mehr Unterschriften beisammen als zur Beantragung eines Bürgerentscheides nötig sind. Um das zu erreichen, müssen sich zehn Prozent der wahlberechtigten Lindenbergerinnen und Lindenberger in eine der Listen eintragen. Das sind gut 900 Bürger.