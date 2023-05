Bürgermeisterwahl in Argenbühl: Nur der Amtsinhaber kandidiert

Am 18. Juni findet in Argenbühl die Bürgermeisterwahl statt. Nach Ende der Bewerbungsfrist steht fest, dass nur Amtsinhaber Roland Sauter kandidiert.

Von Bernd Treffler

24.05.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Für die Bürgermeisterwahl in Argenbühl am 18. Juni gibt es nur einen Kandidaten, er heißt Roland Sauter. Nach dem Ende der Frist am Montagabend ist der Amtsinhaber der einzige, der seine Bewerbung eingereicht hat.

