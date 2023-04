Bürgermobil in Stiefenhofen und Oberreute startet im Frühjahr

Das Auto, ein VW Caddy, ist bestellt und soll Ende Mai kommen. Zum Start ist ein Einweihungsfest geplant.

08.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das Bürgermobil in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Stiefenhofen kann bald starten. Ein VW Caddy Maxi ist bestellt und wird derzeit umgerüstet, um auch Rollstuhlfahrer mitnehmen zu können. Abgeholt werden soll das Auto am 23. Mai. Das berichtete der Stiefenhofener Bürgermeister Christian Hauber im Gemeinderat. „Es läuft erfreulich schnell“, fasst er die Entwicklung zusammen.

Das Bürgermobil wird in Stiefenhofen und dem Nachbarort Oberreute unterwegs sein. Betrieben wird es ein gemeinnütziger Verein, in dem Bürgerinnen und Bürger beider Kommunen vertreten sind. In dem Verein Mitglied werden kann jeder.

So wird das Bürgermobil in Stiefenhofen und Oberreute finanziert

Als Anschubfinanzierung für das Mobil stellen Stiefenhofen und Oberreute jeweils 15.000 Euro zur Verfügung. 20.000 Euro kommen vom Landkreis Lindau – er sieht das Bürgermobil als Ergänzung zum Nahverkehr.

Zum Start vorgesehen ist ein Einweihungsfest, bei dem Bürgerinnen und Bürger das Mobil ansehen und sich über das neue Angebot informieren können, kündigt Hauber an.

Lesen Sie dazu auch die folgenden Artikel: