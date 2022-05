Bürgerversammlung in Lindenberg findet im Juli statt

In Lindenberg soll nach längerer Pause wieder eine Bürgerversammlung stattfinden. Einen Termin dafür gibt es schon.

19.05.2022 | Stand: 05:48 Uhr

Die Stadt Lindenberg hält nach längerer Pause in diesem Jahr wieder eine Bürgerversammlung ab. Sie findet am Mittwoch, 27. Juli, ab 19 Uhr im Löwensaal statt. Das gab der designierte Hauptamtsleiter Michael Schlachter im Stadtrat bekannt. Zunächst hatte die Verwaltung dafür den Kulturboden im Auge. In der Fraktionssprechersitzung sei dann allerdings der Wunsch aufgekommen, in den deutlich größeren Löwensaal auszuweichen.

Stadt Lindenberg rechnet mit großem Interesse bei Bürgerversammlung im Löwensaal

Die Stadt rechne mit einem großen Interesse, sagte Schlachter. Der Kulturboden ist maximal für 199 Personen ausgelegt, der Löwensaal fasst mehr als das Doppelte. Die letzte Bürgerversammlung in Lindenberg hatte im April 2019 stattgefunden.

