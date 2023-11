Bürgermeister überzeugt: Gemeinde sei „für anstehende Projekte gerüstet“

Bei der Bürgerversammlung in Stiefenhofen sind etwa 120 Einwohner in der Turn- und Festhalle dabei. Es geht um verschiedene Themen, etwa den Bauhof (links), die Feuerwehr (oben Mitte), den Radstreifen in Harbartshofen (oben rechts) und die Kinderbetreuung in der Schule (unten Mitte).