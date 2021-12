Bundesweite Kampagne: Eischwimmer aus Röthenbach wirbt für das Impfen

Paul Bieber steht bei der Impfkampagne in einer Reihe mit Emre Can, Gerald Asamoah, Tim Raue und der amtierenden Miss Germany. Wieso ihm das Thema wichtig ist.

06.12.2021 | Stand: 17:02 Uhr

Fußball-Nationalspieler Emre Can, Spitzenkoch Tim Raue, Handballer Paul Drux, Schauspielerin Kathy Karrenbauer, Sänger Mickie Krause, die amtierende Miss Germany Anja Kallenbach – und Paul Bieber. Der Eisschwimmer aus Röthenbach ist neuerdings Teil der bundesweiten Impfkampagne „Leben statt Lockdown“.

Prominente aus Sport und Kultur werben für Impfkampagne

Knapp 30 Vertreter aus Sport, Kultur, Wissenschaft und Medizin stellen dafür ihr Gesicht und ihren Namen zur Verfügung. Ihr gemeinsames Ziel: Die Menschen in Deutschland über Impfungen informieren und sie dazu motivieren, sich impfen zu lassen. Der Großteil kommt aus dem Bereich Fußball – darunter auch Promis wie Gerald Asamoah und Ron-Robert Zieler.

„Ich unterstütze die Impfkampagne, weil ich mir wünsche, dass meine Kinder bald wieder uneingeschränkt mit Freunden spielen können. Deshalb ist meine Bitte an euch: Lasst euch impfen, denn nur gemeinsam schaffen wir es, diese Pandemie zu bekämpfen“, sagt Bieber. Der 38-Jährige ist von einer Agentur angeschrieben und gefragt worden, ob er mitmachen würde. „Ich finde die Idee dahinter gut“, sagt der Extremsportler, der als Mitglied der Wasserwacht schon recht früh geimpft worden ist und demnächst auch geboostert wird.

Paul Bieber über negative Kommentare bei Facebook

Das Feedback sei überwiegend positiv – auch wenn er beispielsweise auf Facebook vereinzelt auch negative Kommentare lesen musste. „Aber das kann man aushalten. Dafür ist das Thema zu wichtig“, sagt der Familienvater aus Röthenbach, der etwa 4400 Follower bei Instagram hat.

„Leben statt Lockdown“ ist eine gemeinsame Kampagne des Handels sowie des Handelsimmobiliensektors und unterstützt die Initiative „Zusammen gegen Corona“ der Bundesregierung. Sie ist mehrsprachig angelegt, läuft online auf allen Kanälen, aber auch zum Beispiel in Einkaufszentren und in der U-Bahn in Berlin. Ziel ist die Steigerung der Impfbereitschaft in Deutschland. Auf der gleichnamigen Webseite gibt es neben allgemeinen Informationen zum Thema auch einen Faktencheck zu Impfmythen und Verschwörungstheorien.

