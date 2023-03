Busausfälle im Westallgäu: Was sich ab Mittwoch verbessert, was sich verschlechtert

Fast alle Schulbusse auf den Linien 731, 732 und 733 fahren nach den Streichungen in der Vorwoche wieder. Dafür gibt es nun Probleme an anderer Stelle.

14.03.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Die Regionalbus Augsburg GmbH (RBA), die in der vergangenen Woche erneut kurzfristig diverse Kurse im Westallgäu gestrichen hat, meldet eine leichte Entspannung der Situation: „Alle Mittagsfahrten auf den Linien 731, 732 und 733 werden ab morgen wieder gefahren“, teilte am Dienstag Thomas Bühle mit, der den Betrieb in Lindau leitet. Interne Umplanungen machten diese leichte Verbesserung möglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.