Busausfälle im Westallgäu: Situation bleibt weiterhin angespannt

Drei Linien im fahren erneut eingeschränkt, Schulen fordern verlässlichen Betrieb. Warum das derzeit schwierig ist, erkärt der zuständige RBA-Betriebsleiter.

09.03.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Wann fahren die Busse im Westallgäu wieder normal? Nachdem die Regionalbus Augsburg GmbH in dieser Woche erneut kurzfristige Ausfälle angekündigt hat, warten Schüler, Eltern und andere ÖPNV-Pendler sehnlichst auf die Antwort auf diese Frage. Doch so gern er sie geben würde, Thomas Bühle, der für die RBA den Betrieb in Lindau leitet, kann das aktuell nicht. „Es ist schwer, das abschätzen“, sagt er und beteuert, dass er seit der Ankündigung der Ausfälle auf den Linien 731 (Argental-Linie), 732 Kugel-Linie) und 733 (Eistobel-Linie) am späten Dienstagnachmittag mit nichts anderem mehr beschäftigt sei, als sprichwörtlich mit Linien und Fahrern „zu jonglieren“.

