Bushaltestelle am Bahnhof in Weiler ist „weitestgehend fertig“

Die neue Station geht allerdings erst in einigen Wochen in Betrieb. Bis dahin steht eine weitere Straßensperrung an.

22.09.2023 | Stand: 19:18 Uhr

„Den Bereich der Bushaltestelle haben wir baulich weitestgehend fertig“, gibt Stephan Bauer, Bauamtsleiter der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg eine Wasserstandsmeldung bei den Arbeiten rund um den alten Bahnhof ab. Trotzdem könne die Station jetzt noch nicht angefahren werden. Als Grund nennt Bauer die Tatsache, dass an der Kreuzung der Friedrich-Heim-Straße und der Kristinusstraße ab dem kommenden Montag Arbeiten an der Wasserleitung anstehen.

