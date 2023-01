Diese Neuheiten präsentieren die Aussteller auf der CMT in Stuttgart

Die Westallgäuer Tourismusorte präsentieren sich derzeit auf der CMT in Stuttgart. Dort gibt es auch einige Neuheiten von Dethleffs zu sehen.

17.01.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Im Januar 2020 hat die Caravan Motor Touristik (CMT) letztmals als Publikumsmesse in Stuttgart stattgefunden. Jetzt, drei Jahre später, hat sie erstmals wieder ihre Tore geöffnet – und schon am ersten Wochenende rekordverdächtig viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Vom großen Interesse profitiert haben auch Aussteller aus dem Westallgäu. So ist mit dem Wohnwagen- und Wohnmobil-Hersteller Dethleffs ein Unternehmen aus Isny prominent in Halle 1 präsent. Und die Tourismusorte werben mit einem gemeinsamen Stand in Halle 6.

Aus dem Stuttgarter Raum kommen viele Touristen ins Westallgäu

Die CMT ist für die Gästeämter im Westallgäu die wichtigste Messeveranstaltung des Jahres. Aus dem Stuttgarter Raum kommt ein großer Teil der Touristen. „Das ist unser Hauptmarkt“, sagt denn auch die Maierhöfener Gästeamtsleiterin Christina Rist. So sei es keine Frage für die im Verein Westallgäu Tourismus zusammengeschlossenen Kommunen gewesen, sich nach der Corona-Zwangspause dort wieder zu präsentieren.

Tourismusorte aus dem Westallgäu präsentieren sich auf dem CMT in Halle 6 mit einem gemeinsamen Stand

Auf der Messe haben der Verein und Scheidegg Tourismus einen gemeinsamen Stand, der sich wiederum im großen Allgäu-Auftritt in Halle 6 befindet. Dort werben auch zahlreiche andere deutsche Tourismusdestinationen um Aufmerksamkeit. Wie zuletzt auch 2020 haben die Westallgäuer Touristiker Käse im Gepäck, der Besucherinnen und Besucher an den Stand locken soll. Zur Verfügung gestellt haben ihn die Betriebe der Allgäuer Käsestraße. Erst einmal am Stand zeigten schon die Gespräche am ersten Messewochenende, wo die Hauptinteressen der potenziellen Gäste liegen. „Sie fragen nach den Themen Wandern und Radfahren, aber auch nach Wohnmobilplätzen“, hat Gästeamtsleiterin Marina Hartmann aus Oberreute festgestellt.

Warum der Wohnmobilhersteller Dethleffs aus Isny auf Ford ausweichen musste

Wirklich verwunderlich ist das Interesse von Wohnmobilisten nicht, denn einen großen Teil des Stuttgarter Messegeländes am Flughafen besetzen auch heuer die Hersteller von Wohnwägen und Wohnmobilen. Zu ihnen gehört mit Dethleffs aus Isny auch ein hiesiger Anbieter. Er zeigt auf der CMT gleich mehrere Wohnmobil-Neuheiten aus den Baureihen „Globetrail“ und „Globebus“ auf Basis eines Ford. Das ist insoweit eine Besonderheit, da Dethleffs lange Zeit ausschließlich auf Fahrzeuge von Fiat und Citroën setzte, die beide aus dem gleichen Werk in Italien stammen. Dort gibt es jedoch anhaltende Lieferschwierigkeiten, weshalb Dethleffs – wie zahlreiche andere Hersteller – nun nach Alternativen gesucht hat.

1621 Aussteller präsentieren sich noch bis 22. Januar auf der CMT in Stuttgart

Mit 1621 Ausstellern in zehn Hallen ist die CMT komplett ausgebucht. Das Interesse am Thema Camping ist ungebrochen, was der Besucherandrang am ersten Wochenende zeigte. Einen wesentlichen Unterschied zur letzten CMT 2020 gibt es jedoch: Die Preise sind teilweise markant gestiegen. Hatte ein bei Dethleffs in Isny produziertes Wohnmobil der Marke Pössl damals beispielsweise noch einen Grundpreis von knapp 40.000 Euro, so sind inzwischen mindestens 52.000 Euro dafür zu berappen.

Die CMT auf dem Stuttgarter Messegelände ist noch bis 22. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.