Carsharing in Lindenberg: Wo ist der Kleinbus plötzlich geblieben?

Die Stadt Lindenberg wollte das Carsharing mit einem Neunsitzer erweitern. So ein Fahrzeug stand auch bereits in der Stadt. Jetzt ist es plötzlich verschwunden.

Er war schon da und ist wieder verschwunden: Die Rede ist vom Neunsitzer für das Car-Sharing in Lindenberg. Wann er wieder kommt, ist unklar. Das Thema brachte Stadtrat Thomas Kühnel im Bauausschuss aufs Tapet.

Carsharing in Lindenberg gibt es seit 2018

Die Stadt arbeitet in Sachen Carsharing seit 2018 mit dem Verein Bodenseemobil zusammen. Er hat am Rathaus einen Pkw stationiert, den jeder nach einer Anmeldung gegen Gebühr leihen kann. Das Angebot sollte durch einen Neunsitzer ergänzt werden. Ihn sollten auch Gruppen oder Vereine nutzen können.

In der Vergangenheit war allerdings unklar, wo er abgestellt werden sollte. Beim Bauhof in der Kiesgrube oder – für die Bürger besser sichtbar – beim Discounter Aldi.

Einige Zeit stand der Wagen auch schon in der Stadt. Deshalb wollte ihn Thomas Kühnel ausleihen. Er fand ihn nicht und bekam dann zu hören, dass das Fahrzeug wieder abgezogen worden sei, schilderte der Fraktionssprecher der Grünen im Bauausschuss des Stadtrates. Wenn so etwas geschehe, sollte das auch kommuniziert werden, sagte er in Richtung Stadtverwaltung.

Wie Stadtbaumeister Jan Gebel erklärte, war der Neunsitzer allerdings trotz eines entsprechenden Beschlusses „noch nie offiziell da“. Der Anbieter habe ihn auf eigene Initiative in Lindenberg stationiert. Bisher sei es nicht gelungen, mit ihm einen Vertrag zu schließen. Gebel gab auch keine Prognose, wann das geschehen wird.

Carsharing: Heimenkirch als Vorbild für Lindenberg

Das Thema begleitet die Stadträte einige Zeit. Die Grünen hatten bereits im Februar 2020 in einem Antrag ein zweites Carsharing Auto gefordert, den der Stadtrat auch gut geheißen hatte. Vorbild in Sachen Carsharing ist der Markt Heimenkirch. Dort hat der Verein Bodenseemobil seit längerem zwei Fahrzeuge stationiert, einen Pkw und einen Kleinbus.

