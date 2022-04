Wie ein Codewort bedrängten Mädchen Hilfe verschafft

Der Club Vaudeville in Lindau beteiligt sich an Aktion „Luisa ist hier“. Das Angebot soll für mehr Sicherheit in der Partyszene sorgen.

Der Lindauer Kulturveranstalter Club Vaudeville beteiligt sich an der Kampagne „Luisa ist hier“. Sie ist ein Hilfsangebot für Frauen und Mädchen in der Partyszene und bei Veranstaltungen, die sich in irgendeiner Weise bedrängt fühlen, schreibt Florian Hedig vom Vorstandsteam des Clubs in einer Pressemitteilung. Das Angebot kann ebenso von Jungen und Männern in Anspruch genommen werden.

Wenn sich beispielsweise ein Gast des Club Vaudeville mit dem Codewort „Ist Luisa hier?“ beim Kassen- oder beim Sicherheitspersonal meldet, weiß dieses sofort, dass sich die Person in einer unguten oder unangenehmen Situation befindet oder sich belästigt fühlt. Zusammen mit der Antwort „Ja, Luisa ist hier“, erhält der oder die Betroffene unmittelbar und diskret Hilfe.

Club Vaudeville kann zudringliche Leute rauswerfen

„Das Personal geht beispielsweise mit dem Mädchen an einen sicheren Ort, wo es in Ruhe erzählen kann, was los ist“, erklärt Hedig das Vorgehen. „Gemeinsam wird überlegt, was der nächste Schritt wäre.“ Möglicherweise reicht es, wenn die zudringliche Person von der Security zurechtgewiesen wird, je nach Schwere der Belästigung könne sie aber des Clubs verwiesen werden oder man verständige die Polizei.

Sofern etwa ein belästigtes Mädchen nur noch schnell nach Hause wolle, rufe das Personal ein Taxi und begleite es bis zum Wagen. Die Betroffene müsse sich nicht erklären und entscheide selbst, welche Form der Hilfe sie in Anspruch nehmen möchte, sagt Hedig. Er ermuntert dazu, im Fall der Fälle nach Luisa fragen. „Sie ist immer hier.“ (ins)

