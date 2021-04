Der Umsatz der Lindenberger GmbH geht um 30 Prozent zurück. Bis Ende 2022 sollen Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Wann mit einer Besserung zu rechnen ist.

Die Pandemie hat tiefe Spuren in der Bilanz von Liebherr hinterlassen. Das gilt für den gesamten Konzern, besonders aber für die Luftfahrtsparte. Die Lindenberger GmbH des Familienkonzerns hat im vergangenen Jahr einen Umsatzeinbruch von circa 30 Prozent hinnehmen müssen. Nicht ganz so stark ist das Minus bei Liebherr-Elektronik in Lindau. Aber auch dort sind die Erlöse um 17 Prozent zurückgegangen. Das hat Liebherr auf Anfrage bekannt gegeben.