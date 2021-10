Corona im Landkreis Lindau: Inzidenz so hoch wie seit April nicht mehr

156 Menschen im Landkreis Lindau sind in der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet worden. Die Oberschwabenklinik stockt die Zahl der Betten für Covid-19-Fälle auf. Die Hälfte ihrer Patienten in Wangen sind geimpft.

29.10.2021 | Stand: 16:56 Uhr

Die Zahlen steigen schnell an: 156 Menschen sind in der vergangenen Woche im Landkreis positiv auf Corona getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 185, der höchste Wert seit April. Immer wieder landen auch doppelt geimpfte Menschen in einer Klinik. Die Oberschwabenklinik (OSK) hat am Freitag über den ersten Fall eines dreifach gegen Corona geimpften Patienten berichtet, der wegen Covid behandelt wird.

In fast allen Orten des Landkreises hat es in den vergangenen Tagen Coronafälle gegeben. Eine Ausnahme ist nur Gestratz, die kleinste Gemeinde im Westallgäu. Wie bereits in den vergangenen Wochen hat sich die Mehrheit der Betroffenen nach Angaben des Landratsamtes im familiären Umfeld mit dem Virus angesteckt. Neben einem Fall in einer Kindertagesstätte, sind aktuell auch vier Schulen betroffen. Das Landratsamt spricht dort von Einzelfällen.

Landratsamt macht keine Angaben zum Impfstatus

Drei Menschen aus dem Landkreis Lindau müssen wegen Covid-19 in einer Klinik behandelt werden. Ob sie geimpft waren oder nicht, gibt das Landratsamt auch auf Nachfrage nicht bekannt. Als Grund nennt die Behörde Einwände des Datenschutzes. Das Landratsamt macht nur Angaben zu der Zahl der Impfdurchbrüche allgemein. Demnach fallen 34 der 156 Coronafälle in der vergangenen Woche darunter. Alle symptomatischen Impfdurchbrüche haben laut Landratsamt „leichte bis mittlere Symptome.“

Die Intensivstationen in den beiden Klinken im Landkreis Lindau sind fast voll belegt. Das hat allerdings nur zu einem Teil mit Corona zu tun. Von den zehn Intensivbetten, die aktuell in den Krankenhäusern in Lindau und Lindenberg bereitgehalten werden, sind zwei mit Covid-19-Patienten belegt, beide werden invasiv beatmet.

Oberschwabenklinik richtet sich auf weitere Patienten ein

Auf die Lage reagiert hat die Oberschwabenklinik im benachbarten Landkreis Ravensburg. Sie hat am Freitag in Wangen acht weitere Betten für Corona-Fälle bereitgestellt. Die OSK richtet sich damit nach eigenen Angaben „auf die Aufnahme weiterer infizierter Patienten“ ein.

Bisher sind in Wangen auf zwei Stationen insgesamt 33 Betten für Covid-Fälle vorgesehen. Am Freitag hat die OSK nach eigenen Angaben in allen ihren Häusern 26 Coronapatienten versorgt, davon 20 in Wangen. Dort müssen die Ärzte wieder vermehrt ältere Menschen behandeln.

Patientin nach Drittimpfung in Klinik

Die Altersspanne reicht laut OSK von Anfang 40 bis Mitte 90. Fast die Hälfte der Patienten sei geimpft. Erstmals gibt es auch den Fall, dass die OSK einen Patienten nach einer dritten Impfung im Krankenhaus behandeln muss. Die Patienten mit den schwersten Verläufen seien allerdings „ganz überwiegend nicht geimpft“ gewesen.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Lindau (Stand: 29. Oktober)

Fälle seit Beginn der Pandemie 4231 (Vorwoche: 4075).

4231 (Vorwoche: 4075). Quarantänefälle in dieser Woche 326 (Vorwoche: 178)

326 (Vorwoche: 178) 7-Tage-Inzidenz 185,2 (Freitag vor einer Woche: 85,3)

Die Corona-Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 29. Oktober)