Corona-Impfung vor den Sommerferien: Jetzt anmelden

Die beiden Impfzentren in Lindau und Lindenberg führen kaum noch Wartelisten. Warum selbst vor den Sommerferien jetzt noch eine doppelte Impfung möglich ist.

01.07.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Wer sich impfen lassen wollte, hat bisher auch im Landkreis Lindau viel Geduld benötigt. Jetzt geht es ganz schnell. Die Lage hat sich binnen weniger Tage entspannt. In den beiden Impfzentren in Lindau und Lindenberg werden kaum noch Wartelisten geführt. „Jeder, auch ohne Priorisierung, kann nun schnell einen Impftermin erhalten“, sagt Sprecherin Sibylle Ehreiser auf Anfrage des Westallgäuers. Impfstoff stehe in größerer Menge zur Verfügung.

Hier können sich Interessierte anmelden

Wer noch vor den Sommerferien Erst- und Zweitimpfung erhalten möchte, sollte sich möglichst bald im Internet (www.impfzentren.bayern) anmelden, rät die Behörde. Möglich ist der volle Schutz, weil die Fristen zwischen Erst- und Zweitimpfung verkürzt wurden. Das ist laut Landratsamt in Absprache mit dem ärztlichen und organisatorischen Leiter der Impfzentren geschehen. Bei den mRNA-Impfstoffen (Biontech, Moderna) wurde die Frist auf vier Wochen und bei dem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca auf zehn Wochen verringert. Beim Vakzin von Johnson & Johnson reicht bereits eine Impfung für einen vollständigen Schutz. „Mir ist es wichtig, dass unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich geschützt in den Urlaub fahren und das Risiko, dass nach der Urlaubszeit die Zahlen wieder massiv ansteigen, reduziert wird“, sagt Landrat Elmar Stegmann.

Landratsamt Lindau schreibt Musik- und Sportvereine an

Er hat jedoch nicht nur die Urlauberinnen und Urlauber im Blick: Mit einem speziellen Impfangebot will das Landratsamt schnell die Menschen besser schützen, die mit vielen anderen zusammenkommen. „Wie fatal ein Ausbruchsgeschehen sein kann, haben wir in den letzten Wochen gesehen“, sagt Stegmann. Über eine Infektion in einem Integrationskurs wurden mehrere Personen infiziert, die das Virus dann mit in ihre Familien getragen hatten. Betroffen waren sechs Asylbewerberunterkünfte und über 30 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis stieg über 50 und damit galten wieder die Regelungen für diesen Inzidenzbereich. „Wenn wir das Risiko zukünftig verringern möchten, so müssen wir gezielt auch unterschiedliche Gruppen ansprechen“, ist sich der Landrat sicher. In den kommenden Tagen schreibt das Landratsamt deshalb über die Dachorganisationen die Musik- und Sportvereine an, zudem nochmals die Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe und die muslimischen Gemeinden.