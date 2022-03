Sozialarbeiterin Nikola Nawar von der Realschule Lindenberg spürt eine große Verunsicherung bei den Schülern. Was die Schule tut und wie Eltern helfen können.

18.03.2022 | Stand: 14:41 Uhr

Zwei Jahre Corona: Die Schulen haben die Auswirkungen der Pandemie mit am heftigen zu spüren bekommen. Stichwort Homeschooling. Das gilt auch für die Realschule Lindenberg. Schulsozialarbeiterin Nikola Nawar hat eine große Verunsicherung unter den Kindern festgestellt. Im Interview erklärt die 40-Jährige, die seit September 2018 an der Realschule Lindenberg arbeitet, was die Schule dagegen tut und wie Eltern helfen können.