Vor Weihnachten und Silvester wurden bundesweit neue Maßnahmen beschlossen. Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Lindau und dem Westallgäu.

Von Allgäuer Zeitung

22.12.2021 | Stand: 16:59 Uhr

Corona-News aus Lindau und dem Westallgäu: Wegen der drohenden Omikron-Welle haben die Chefs von Bund und Ländern am Dienstag, 21. Dezember, neue Corona-Regeln beschlossen. Diese sehen vor allem Einschränkungen an Silvester vor. Aber auch Weihnachten kann dieses Jahr in vielen Familien nicht wie gewohnt gefeiert werden. Das sind die aktuellen Corona-Regeln für Lindau und das Westallgäu.