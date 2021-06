Schluss mit Lockerungen: Wieder strengere Regeln für Landkreis Lindau in Aussicht

Die lockeren Tage sind vorbei: Wegen der steigenden Inzidenzwerte gelten in Lindau ab Montag wohl wieder neue Regeln.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

12.06.2021 | Stand: 16:03 Uhr

Aktualisiert am Samstag, 12. Juni: Der Landkreis Lindau war der erste im Allgäu, der lockern durfte - nun gehen die Zahlen aber wieder nach oben. Ab Montag drohen voraussichtlich Verschärfungen. Der Landkreis will am Samstag eine Bekanntmachung herausgeben.