Corona-Regeln: Was gilt beim Fußball in Bayern und Württemberg?

Die Vereine aus dem Westallgäu spielen auf Plätzen in Bayern, aber auch in Württemberg. Teilweise gelten unterschiedliche Regeln. Einige Spiele wurden abgesagt.

26.08.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Fußballvereine aus dem Westallgäu müssen die Corona-Regeln in zwei Bundesländern im Auge behalten. Bei Heimspielen gelten die Vorgaben aus Bayern – auswärts je nach Spielort aber auch die von Baden-Württemberg.

Bayern Die 3G-Regel gilt im Freien nicht – weder für Trainer und Sportler, noch für Zuschauer. Anders bei Sport in geschlossenen Räumen. Hier greift die 3G-Regel, wenn die Inzidenz über 35 liegt. Im Landkreis Lindau

Württemberg Trainer und Spieler müssen für den Sport im Freien keinen 3G-Nachweis erbringen – hingegen bei der Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Umkleiden, Duschen oder Aufenthaltsräumen schon. Dies gilt allerdings nicht „für kurzzeitige und notwendige Aufenthalte im Innenbereich“, etwa für einen Toilettengang. In geschlossenen Räumen besteht immer Maskenpflicht. Was Zuschauer betrifft, besteht grundsätzlich weder Masken- noch 3G-Nachweispflicht, solange weniger als 5000 Personen anwesend sind. Allerdings muss ein Mindestabstand von eineinhalb Metern auf dem Sportgelände zuverlässig eingehalten werden können (Stand: 25. August 2021).

Verband sagt Fußball-Spiele wegen Corona ab

Wie im Vorjahr fordert der Württembergische Fußballverbandalle Vereine auf, Covid-19-Fälle unverzüglich unter Angabe aller wesentlichen Informationen über das Online-Formular zu übermitteln. In der vergangenen Woche wurden 18 Fälle gemeldet. Zwölf Partien wurden abgesetzt. Bei rund 750 Spielen, die am Wochenende im Verbandsgebiet stattfanden, entspricht das einer Quote von 1,6 Prozent.

WFV erinnert an Maskenpflicht in der Kabine

WFV-Geschäftsführer Frank Thumm ruft alle Beteiligten dazu auf, die Bedrohung durch das Corona-Virus weiter ernst nehmen. „Das beste Mittel ist nach wie vor die Impfung, aber auch die Einhaltung der Hygienevorgaben ist von elementarer Bedeutung. Das gilt vor allem für die Kabinennutzung. Dort müssen Masken getragen werden, weil dort in der Regel die Abstände nicht eingehalten werden können“, sagt er und empfiehlt, Besprechungen im Freien abzuhalten.