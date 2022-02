Corona-Spaziergang und Gegenkundgebung: Die Demos in Lindenberg gehen weiter

In Lindenberg sind etwa 350 „Spaziergänger“ unterwegs - und 70 Bürger nehmen an der Gegenkundgebung teil. Warum der Landrat in die Pflicht genommen wird.

09.02.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Die Kundgebungen in Lindenberg gehen weiter. Am Dienstagabend zogen circa 350 „Spaziergänger“ als Protest gegen die Coronapolitik beginnend beim Stadtplatz durch das Zentrum Lindenbergs. Zuvor hatten sich 70 Bürger zu einer Menschenkette um den Brunnen auf dem oberen Stadtplatz versammelt.

Gegenkundgebung in Lindenberg: Rednerin fordert Landrat Stegmann auf, etwas gegen die unangemeldeten Spaziergänge zu unternehmen

Unter dem Motto „open micro“ konnte sich dort jeder und jede zu Wort melden. Eine Rednerin forderte dabei Landrat Elmar Stegmann auf, etwas gegen die unangemeldeten Spaziergänge in Lindenberg zu unternehmen. „Sie haben die Macht und die Pflicht dazu“, so die Rednerin. Das Landratsamt sei als Behörde dafür zuständig, die Verordnungen in Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz umzusetzen. Und von den Teilnehmern der „illegalen Demonstrationen“ gehe sehr wohl eine Gefahr aus. Weil sie die Regeln nicht beachteten, „tragen sie das Virus weiter“, so die Rednerin. Die Teilnehmer des Spaziergangs trugen keine Masken und hielten vor und am Ende der Kundgebung die Abstände zu einem großen Teil nicht ein. (Lesen Sie auch: Kritik an Corona-Politik im Westallgäu: Auf das Wie kommt es an)

Am sogenannten Spaziergang in Lindenberg beteiligen sich Impfskeptiker, Bürger, die einzelne oder alle Coronamaßnahmen der Politik ablehnen, aber auch „Querdenker"

Die Demonstration war wie die entsprechenden Kundgebungen in den Vorwochen nicht angemeldet. Daran beteiligen sich Impfskeptiker, Bürger, die einzelne oder alle Coronamaßnahmen der Politik ablehnen, aber auch „Querdenker“. Politisch lässt sich der Spaziergang in Lindenberg nicht nach dem klassischen Muster einordnen. Frühere Kandidaten der SPD finden sich beispielsweise genauso unter den Teilnehmern, wie Allgäuer Vertreter der AfD; Landwirte laufen ebenso mit wie leitende Mitarbeiter von Unternehmen, Selbstständige, Beschäftigte in Kommunen, Naturwissenschaftler, Heilpraktiker oder Angestellte in Firmen.

Beim Spaziergang in Lindenberg gibt es keine größeren Behinderungen

Der Spaziergang ging auch diesmal ohne größere Behinderungen des Verkehrs vonstatten – und von einigen „Lügenpresse-Rufen“ und Musik vom Band abgesehen auch geräuschlos. Zu hören war neben Liedern der Bürgerrechtsbewegung auch David Hasselhoffs „Looking for freedom“. Der Baywatch-Star ist allerdings kein Impfkritiker. Im Gegenteil: Er tritt als „Impfluencer“ für die Impfkampagne ein.

