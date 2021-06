Corona-Tests im Westallgäu: Was kann der Landkreis Lindau gegen Betrüger tun?

Die Regierung fordert nach Betrügereien mehr Kontrollen, die bisher aber kaum möglich sind. Wie Betreiber im Westallgäu die Situation einschätzen.

10.06.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Auch wenn die Inzidenz aktuell wieder steigt und möglicherweise ab nächster Woche erneut Einschränkungen drohen, zuletzt war es im Landkreis in vielen Bereichen – beispielsweise beim Besuch im Freibad oder der Einkehr im Biergarten – nicht nötig, einen negativen Corona-Test vorzulegen. Die Lage in den Testzentren schwankt jedoch nicht entsprechend der Regeln. Sie bleibt auf relativ konstant hohem Niveau, wie mehrere Betreiber gegenüber der Heimatzeitung berichten. Doch inwieweit beeinflussen Test-Betrügerein wie in Nordrhein-Westfalen, bei denen mehr Tests abgerechnet als tatsächlich durchgeführt wurden, den Landkreis? Und was kann das Landratsamt dagegen tun?