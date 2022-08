Die Nachfrage nach der Corona-Impfung im Landkreis Lindau war vor einem Jahr fast zehnmal so groß. Muss in den Impfzentren jetzt Impfstoff weggeworfen werden?

19.08.2022 | Stand: 10:02 Uhr

Am vergangenen Samstag war es tatsächlich der Fall: Im Impfzentrum in Lindenberg wurde keine einzige Impfung durchgeführt. Das berichtet Sibylle Ehreiser vom Landratsamt Lindau auf Anfrage unserer Zeitung. Untätig seien die Mitarbeiter freilich dennoch nicht gewesen: „Das Personal erledigt in der Wartezeit Büroarbeiten oder nimmt Kontakt zu Einrichtungen auf zwecks Auffrischungsimpfungen.“

