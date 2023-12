Cyberattacke auf Westallgäuer Unternehmen beschäftigt Ermittler

Vor knapp zwei Wochen haben Hacker die Firma Pfaff in Oberhäuser lahmgelegt. Staatsanwalt Thomas Goger erklärt die Masche, mit der die Täter vorgegangen sind.

01.12.2023 | Stand: 17:58 Uhr

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wieder in den Normalbetrieb zurückzukehren“, sagt am Freitag Johannes Kuhn, Personalleiter der Firma Pfaff in Röthenbach-Oberhäuser. Doch dieser Zustand sei noch nicht erreicht. „Und es ist auch schwer zu sagen, wie lange es noch dauert.“

