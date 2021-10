„Das Internet ist kein rechtsfreier Raum“

Cybercrime-Spezialist Cem Karakaya spricht im Interview am Valentin-Heider-Gymnasium über Risiken im Netz, die Problematik des Messengerdiensts WhatsApp und darüber, warum der Nutzer den Programmen Grenzen setzen muss

18.10.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Er sagt Dinge, die wohl keiner gerne hört. Und er kann sie auch noch belegen: Cem Karakaya war am Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau zu Gast und hat dort über das Thema „Sicherheit im Internet“ referiert. Hildegard Nagler hat sich mit Cem Karakaya, der für Interpol gearbeitet hat und sich mittlerweile in seiner eigenen Firma auf Cybercrime und Prävention spezialisiert hat, über den besten Messengerdienst unterhalten. Und darüber, auf welche Sicherheitsmaßnahmen Eltern für ihre Kinder achten sollten.