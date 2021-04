Die Diakonie gibt ihr Projekt „Hergensweiler Heimelig“ nach sechs Jahren Planung auf. Es wäre das erste Demenzdorf Deutschlands gewesen. Was die Gründe sind.

Von Evi Eck-Gedler

23.04.2021 | Stand: 06:05 Uhr

Lebensraum für Demenzkranke, integriert in die Strukturen eines Dorfes: So haben sich Diakonie-Chefin Anke Franke und später auch Hergensweilers Bürgermeister Wolfgang Strohmaier das Projekt vorgestellt. Doch „Hergensweiler Heimelig“, wie Franke ihre Idee nennt, wird es nie geben: Die evangelische Diakonie Lindau gibt ihr Projekt Demenzdorf auf. Das hat Franke am Donnerstag mitgeteilt.