Das Frauenmuseum in Hittisau macht sich europaweit einen Namen

Beim europäischen Museumspreis 2021 erhält die engagierte Einrichtung im Bregenzerwald eine Auszeichnung. Was das Haus so besonders macht.

10.05.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Das Frauenmuseum in Hittisau (Bregenzerwald) hat eine von sechs speziellen Auszeichnungen des Europäischen Museumspreises 2021 erhalten. Der Preis würdigt Museen, die neue Wege gehen, ihrem Publikum Innovatives anbieten und somit Vorbilder für andere Häuser sind. Der Hauptpreis, der EMYA Award 2021, ging in einer Online-Preisverleihung am 6. Mai an das Naturalis Biodiversity Center in den Niederlanden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Initiiert von Frauen der Region

Schon die Nominierung des Frauenmuseums wertet Direktorin Stefania Pitscheider Soraperra als enorme Wertschätzung. „Für uns war es schon unglaublich schön, berührend und motivierend, zu den wenigen Häusern zu gehören, die unter tausenden und abertausenden Museen in Europa nominiert waren.“ Ihr Haus wurde 2021 als einziges österreichisches Museum ausgezeichnet.

Ein Blick in die Ausstellung "Geburstkultur". Bild: Angela Lamprecht/FMH

Dabei ist das Frauenmuseum Hittisau eine sehr kleine Einrichtung im vorderen Bregenzerwald. Im Jahr 2020 wurde das bislang einzige Frauenmuseum in Österreich eröffnet, initiiert hatten es Frauen der Region. Seither behandelt das in einem schlichten wie wirkungsvollen Holzbau untergebrachte Museum in jährlich zwei bis drei Ausstellungen Fragen der Weiblichkeit, der Geschlechterrollen und Frauenbilder, es durchleuchtet gesellschaftliche Konflikte und historische Entwicklungen.

Die Ausstellungsmacherinnen schlagen dabei häufig einen Bogen zwischen Kulturen und Epochen. Weibliche Kreativität spielt eine große Rolle. Das Haus stellt Vordenkerinnen, Architektinnen und Künstlerinnen vor. Die Allgäuer Fotografin Lala Aufsberg war hier ebenso vertreten wie die Vorarlberger Illustratorin Susi Weigel („Das kleine Ich bin Ich“).

Internationales Treffen

Museumsleiterin Pitscheider Soraperra ist überzeugt: „Die Auszeichnung eines kleinen Hauses wie das Unsere hat gezeigt, wie sehr der ländliche Raum für eine demokratische Gesellschaft relevant ist.“ Sie betont zugleich die Notwendigkeit, den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Gleichbehandlung im Rahmen der Kulturarbeit Sichtbarkeit zu geben.

Aktuell zeigt das Frauenmuseum die Ausstellung „geburtskultur. vom gebären und geboren werden“. Sie befasst sich mit dem physiologischen Geburtsvorgang ebenso wie mit Fragen zum Elternwerden und der Menopause. Als nächstes großes Ereignis steht in Hittisau die Konferenz der International Association of Women’s Museums (IAWMI) im Sommer 2021 an, die alle Frauenmuseen weltweit in Hittisau versammelt.

Informationen im Internet: www.frauenmuseum.at