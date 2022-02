Das gab es noch nie: In Lindenberg sitzt künftig ein Ehepaar im Stadtrat

Im Stadtrat Lindenberg machen künftig zwei Ehepartner gemeinsam Politik. Wie es zu dieser Konstellation kommt und wie es mit der Parteizugehörigkeit aussieht.

24.02.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Das gab es bisher noch nicht: Im Stadtrat Lindenberg werden künftig zwei Ehepartner vertreten sein. Möglich macht diese ungewöhnliche Konstellation ein personeller Wechsel bei den Grünen: Benjamin Zürn ist aus Lindenberg weggezogen und damit automatisch aus dem Gremium ausgeschieden.

In der Februar-Sitzung war er schon nicht mehr dabei. Als Listennachfolgerin rückt Nancy Jonas-Lau nach – und deren Ehemann Jürgen Lau sitzt bereits seit Mai 2020 im Stadtrat. Natürlich auch für die Grünen. Allerdings ist Nancy Jonas-Lau noch nicht vereidigt worden.

Nancy Jonas-Lau eröffnet in Lindenberg eine Praxis für Ergotherapie

Nancy Jonas-Lau ist 39 Jahre alt und von Beruf Ergotherapeutin. Demnächst eröffnet sie in Lindenberg (Landkreis Lindau) eine eigene Praxis. Über das Projekt „Gemeinsam Brücken bauen“ ist sie zudem an der Grundschule tätig – ein vom Freistaat finanziertes Förderprogramm zum Ausgleich pandemiebedingter Nachteile für Schülerinnen und Schüler.

Familien, Kinder und Kinderbetreuung sind auch die Hauptthemen, die die zweifache Mutter (zwei und fünf Jahre alt) im Stadtrat voranbringen will. Bei der Kommunalwahl 2020 hatte sie erstmals kandidiert. Sie ist Mitglied bei den Grünen – ebenso wie ihr Mann. Kommunalpolitik sei zuhause am Küchentisch natürlich ein Thema, „weil wir hier vor Ort etwas bewegen wollen“.

Krankheitsbedingt musste die Vereidigung der neuen Stadträtin bereits zweimal verschoben werden. In der März-Sitzung soll es aber endlich klappen. Die Sitzung ist am 21. März 2022 im Löwensaal geplant.

Lesen Sie auch

Erst gab's Irritationen, jetzt spricht Lindenberg bei den Park-Einnahmen von "Punktlandung" Finanzen in Lindenberg

Die Grünen haben sie bereits als künftige Stellvertreterin in Bauausschuss (von Martin Einsle), Hauptausschuss (von Thomas Kühnel) und Haushaltsausschuss (von Stefan Schröpfer) berufen.

Stadtrat in Lindenberg: Losentscheid bei den Grünen nach der Wahl 2020

Kurios verlief übrigens auch der Einzug von Jürgen Lau in den Stadtrat Lindenberg: Bei der Kommunalwahl 2020 bekam er gleich viele Stimmen wie Stefan Schröpfer. Allerdings war bei den Grünen nur noch ein Platz frei. Somit musste ein Losentscheid her. Lau gewann. Schröpfer zog aber einige Monate später als Nachrücker ebenfalls in den Stadtrat ein.