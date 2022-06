Das Hallenbad Lindenberg wird teurer

Die Stadt Lindenberg will die Finanzmittel um 550.000 Euro erhöhen. Grund sind die steigenden Preise am Bau. Was das für den Eröffnungstermin bedeutet.

17.06.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Kurz vor Fertigstellung des Großprojektes Hallenbad treffen die Preissteigerungen am Bau auch die Stadt Lindenberg. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Montag den Finanzrahmen um 550.000 Euro erhöhen. Damit übersteigt das Vorhaben die 14-Millionen-Euro-Grenze deutlich. „In Anbetracht der Umstände stehen wir aber immer noch gut da“, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt mit Blick auf allgemeine Preissteigerungen.

