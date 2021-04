Das ist die neue Betreiberin des „Bayrischen Wirts“ in Maierhöfen

Josephine Mechler übernimmt die Traditionsgaststätte "Bayerische Wirt" in Maierhöfen von ihrer Mutter. Was die neue Betreiberin mit dem Haus vorhat.

27.04.2021 | Stand: 14:48 Uhr

Die Lage ist eine Besondere: Direkt vor den Toren von Isny steht das Gasthaus „Zum Bayrischen Wirt“ und es trägt trotz der württembergischen Nachbarschaft seinen Namen zurecht. Denn das Gebäude steht vollständig auf bayerischem Grund und gehört damit zu Schweinebach, einem Ortsteil von Maierhöfen. Die Landesgrenze verläuft freilich direkt vor der Haustür. Die schließt seit einigen Monaten Josephine Mechler auf und zu. Denn die 35-Jährige hat den „Bayrischen Wirt“ von ihrer Mutter Margarethe übernommen und führt das Gasthaus damit in vierter Generation.

Der "Bayerische Wirt" und seine Geschichte

Das Haus hat Geschichte. Seit 1858 gibt es hier eine Schankerlaubnis. Die ursprüngliche Landwirtschaft ist längst Gasträumen gewichen. Aktuell sieht es im Gebäude allerdings gar nicht nach Stammtisch-Geselligkeit und gutem Essen aus. Das liegt ausnahmsweise nicht an Corona. Vielmehr lässt Josephine Mechler das Gasthaus von Grund auf sanieren – und legt auch selbst mit Hand an.

Neue Wasser- und Stromleitungen gibt es, neue Böden und Wandverkleidungen – und nicht zuletzt auch neue Sitzbänke, Stühle und Tische. Eigentlich wollte die 35-Jährige den Umbau im laufenden Betrieb in mehreren Abschnitten realisieren. Da sie aber coronabedingt aktuell ohnehin nicht öffnen darf, nutzt sie die Zeit zur Komplettrenovierung. Am Ende soll künftig Platz für bis zu 150 Personen im Innen- und 120 Gäste im Außenbereich sein. Das sind nochmal deutlich mehr als bislang.

Von Hamburg ins Allgäu

Doch die rege Nachfrage in den letzten Jahren lässt Mechler optimistisch in die Zukunft blicken. So entsteht auch ein Nebenraum für bis zu 60 Personen, der für Familienfeiern, Tagungen oder Vorträge zur Verfügung steht. Das Ambiente soll „urbayerisch“ werden, verspricht Mechler. Viel Holz findet sich künftig an den Wänden ebenso wie im Bodenbereich. Verschwunden sind bereits Teppiche und Fliesen. Die „gut bürgerliche Küche“ bleibt erhalten. „Den Schweinsbraten gibt es weiterhin. Ebenso Kässpätzle oder einen Zwiebelrostbraten“, kündigt die 35-Jährige an und freut sich, dass sie auf jene Mitarbeiter in Küche und Service setzen kann, mit denen schon ihre Mutter in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat. „Und sie ist selbst auch weiterhin mit dabei“, ist Mechler froh.

Für den beruflichen Neustart ist Mechler aus Hamburg zurück ins Allgäu gezogen. Dort hat die gelernte Hotelökonomin zwölf Jahre in großen Hotels gearbeitet. Der Kontakt zum „Bayrischen Wirt“ ging allerdings auch in dieser Zeit nie verloren. Das lag nicht zuletzt an der großen Familie, zu der ihr Vater Sepp Mechler, der frühere Leiter der Haupt- und Werkrealschule Isny, sowie mit ihrem Bruder Maximilian der jüngst ernannte Bundestrainer der Skisprung-Damen gehören.

Für den beruflichen Neustart ist Josephine Mechler von Hamburg ins Allgäu gezogen. Bild: Olaf Winkler

„Ich war sofort wieder hier daheim“, stellt die 35-Jährige denn auch fest. Die Stammgäste kenne sie ohnehin. Und auch die zahlreichen Handwerker aus der Stadt und der Region sind ihr vertraut.

Biergarten bald fertig

Mit deren Hilfe will Josephine Mechler den deutlich vergrößerten Biergarten bis Ende der Woche fertigstellen - und hofft, ihn dann auch bald eröffnen zu dürfen. Der Innenbereich sowie die ebenfalls renovierten acht Gästezimmer sollen dann im Juni folgen.