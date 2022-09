Das sind beiden neuen Chefs der Polizei Lindenberg

Thomas Hüttinger folgt auf Christian Wucher als Leiter der Polizei Lindenberg. Vor welcher Herausforderung die Polizei im Westallgäu seiner Meinung nach steht.

01.09.2022 | Stand: 20:03 Uhr

Die Polizei im Westallgäu soll künftig eine „Polizei zum Anfassen“ sein. Das hat Thomas Hüttinger als Ziel ausgegeben. Was der neue Leiter der PI Lindenberg damit meint: Vor allem in der Stadt sollen die Streifenbeamten nicht nur im Auto, sondern vermehrt auch zu Fuß unterwegs sein und sich an belebten Orten wie zum Beispiel am Wochenmarkt zeigen. Um das Ohr näher an der Bevölkerung zu haben. „Sie sollen sich die Sorgen und Nöte der Bürger anhören“, beschreibt Hüttinger. Denn auf dem kurzen Dienstweg könne man auch mal Dinge erfahren, die man sonst nicht erfahren würde, weil die Bürger deshalb nicht extra zur Polizei gehen würden.

