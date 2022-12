Das Warten auf den Schnee hat ein Ende

Am Wochenende soll es schneien - auch im Westallgäu. Und vielleicht bekommt dieser Schneemann in Scheidegg dann Gesellschaft.

09.12.2022 | Stand: 18:52 Uhr

Am Wochenende, da soll es so weit sein! Da soll’ s schneien und der Winter erst einmal ein bisserl Einzug halten im Allgäu. Dann steht dieser Zeitgenosse auch nicht mehr so traurig allein in der Gegend rum. Und mehr und mehr Schneemänner und Schneefrauen und Schneekinder gesellen sich dazu.

Denn so langsam beginnt die natürliche Lebenszeit des Pupus nivalis (Lateinisch für Schneemann) in seinem natürlichem Habitat, dem winterlichen Allgäu. Gesichtet wurde dieses Exemplar auf dem Foto mit ein paar anderen übrigens in Scheidegg.

