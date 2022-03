Das Westallgäu hilft der Ukraine

Unternehmer im Westallgäu bringen mehr als 60.000 Euro zusammen. Auch die Leistungsgemeinschaft Lindenberg will ein „Zeichen der Solidarität setzen“.

05.03.2022 | Stand: 11:43 Uhr

Die Bilder aus der Ukraine lassen niemanden unberührt. Im Westallgäu starten mehrere Hilfsaktionen für die Menschen in und aus dem osteuropäischen Land. So haben Unternehmer in kurzer Zeit mehr als 60.000 Euro gespendet. Damit sollen gezielt Hilfsgüter für geflüchtete Menschen gekauft werden. „Jeder Euro wird zu 100 Prozent dafür verwendet“, kündigt Walter Müller an. Der geschäftsführende Gesellschafter der Spedition Müller organisiert die Hilfe zusammen mit Klaus Huber, Geschäftsführer von Holzer Druck und Medien. Hilfsaktionen haben auch die Lindenberger Leistungsgemeinschaft angekündigt und die Freie Evangelische Gemeinde.

Walter Müller und Klaus Huber sammeln Geld für Ukraine

Die Not der Menschen in der Ukraine lässt auch Walter Müller und Klaus Huber nicht los. Die beiden nutzen ihre Netzwerke für eine Hilfsaktion. Ziel ist es, den Menschen schnell und gezielt zu helfen. Deshalb setzen sie auf Geldspenden. Ein gutes Dutzend Unternehmen und Unternehmer haben binnen weniger Stunden 61.000 Euro zugesagt. Damit sollen palettenweise Güter gekauft werden, die vor Ort in der Ukraine beziehungsweise an der Grenze in Polen besonders dringend benötigt werden. Dazu gehören Hygieneartikel, Babyartikel, haltbare Lebensmittel, aber auch Schlafsäcke, Powerbanks (Akkus) und medizinische Geräte. Die Spedition Max Müller will sie am Donnerstag oder Freitag in der kommenden Woche nach Osteuropa fahren. Mit Hilfe dort tätiger Hilfsorganisationen werden die Güter dann verteilt. Angekündigt ist zudem ein zweiter Lkw-Transport mit Hilfsgütern.

Menschen im Westallgäu sammeln Hilfsgüter für die Ukraine

Auch Tetyana Schiattarella sammelt zusammen mit der Freien Evangelischen Gemeinde in Lindenberg dringend benötigte Spenden. Die 45-Jährige stammt aus der Ukraine und ist Vertreterin des osteuropäischen Kulturkreises im Ausländerbeirat des Landkreises. Die Helferinnen und Helfer der Kirchengemeinde nehmen am Samstag von 13 bis 16 Uhr, am Sonntag von 12 bis 14 Uhr und am Montag von 14 bis 16 Uhr Hilfsgüter wie trockene Lebensmittel, Babyartikel oder Verbandsmaterial entgegen.

Unterstützung für die Ukraine plant auch die Lindenberger Leistungsgemeinschaft (LG), ein Zusammenschluss von Händlern und Dienstleistern. „An zwei Verkaufstagen Ende nächster Woche wollen wir einen Teil des Erlöses spenden“, sagt Simone Kitz, eine der Vorsitzenden der LG. Unter dem Motto „Lindenberg bringt’s – #StandWithUkraine“ könne sich jeder Mitgliedsbetrieb so beteiligen, wie es für ihn möglich ist, erklärt Kitz. Zudem bietet die LG ihren Mitgliedern an, Spendendosen in den Geschäften aufzustellen. „Die Rückmeldung ist gut“, sagt Kitz. Noch bis Montagabend können sich die Geschäfte überlegen, ob sie an der Aktion teilnehmen. „Es passt sicher nicht für alle, manche machen vielleicht schon selbst etwas“, sagt die Vorsitzende. Ihr und ihren Vorstandskollegen der LG sei es wichtig gewesen, ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

Buch Netzer in Lindenberg sammelt 1200 Euro in drei Tagen

Schon seit Anfang der Woche sammelt Kitz den Erlös aus dem Schnäppchenmarktverkauf ihrer Buchhandlung für die Aktion „Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“. Den Betrag wollen Kitz und ihr Mann Mario dann verdoppeln. „In drei Tagen sind rund 1200 Euro zusammengekommen, das ist richtig gut“, sagt die Buchhändlerin. Nicht alle Kunden hätten die Aktion über einen Buchkauf unterstützt, einige spendeten auch direkt in eine Spendendose. Die Aktion soll noch weiterlaufen, kündigt Kitz an.

Lesen Sie auch

Einzelhandel Das digitale Schaufenster in Lindenberg ist geöffnet

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine: Erste Flüchtlinge im Landkreis Lindau angekommen

<p>Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? <a href=https://www.allgaeuer-zeitung.de/newsletter/newsletter-westallgaeu/?wt_mc=owned.website.azde.default.dertag.bild>Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".</a></p>