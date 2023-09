Eindrücke vom Auftakt: Das Westallgäuer Oktoberfest 2023 ist eröffnet

Zwei Frauen haben erstmals überhaupt für den Startschuss des größten regelmäßig abgehaltenen Fest im Westallgäu gesorgt. Was am Wochenende noch geboten ist.

30.09.2023 | Stand: 09:25 Uhr

Punkt 19.13 Uhr war es so weit: Die Bayerische Bierkönigin Mona Sommer und die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann haben am Freitag die ersten Fässer beim 20. Westallgäuer Oktoberfest in Weiler angestochen. Erstmals überhaupt sorgten damit zwei Frauen für einen gelungenen Startschuss für das größte regelmäßig abgehaltene Fest im Westallgäu.

Für beide war es eine Premiere. Mechthilde Wittmann (Foto 3/6) stach zum ersten Mal überhaupt ein Bierfass an, Mona Sommer (Foto 5/6) war erstmals beim Oktoberfest in Weiler. Für sie war es der 60. Termin als Bierkönigin in diesem Jahr und fast ein Heimspiel dazu – Mona Sommer kommt aus Weitnau. Mogly Zwerger als Vorsitzender des Fördervereins des FV Weiler (4/6) stieß mit den Gästen auf ein „friedliches Oktoberfest“ an und hob das „Heer an freiwilligen Helfern“ hervor, die das Fest erst ermöglichen.

Vor dem Bieranstich waren die Ehrengäste im Festzug mit einem Kutschengespann und der Musikkapelle Weiler zum Festzelt gezogen. Beim traditionell ausverkauften Abend für Vereine und Firmen sorgte dann Allgäuwild für Stimmung. Die ersten Gäste standen schon kurz nach 20 Uhr auf den Bierbänken. Gefeiert wird auf dem Festplatz in Weiler noch bis Sonntag – am Samstag mit einer Oktoberfestparty und am Sonntag mit einem Familientag bei freiem Eintritt. Für Gäste haben die Fußballer des FV als Veranstalter eine gute Nachricht: Die Preise von Bier und Alkoholfreiem sind gleich wie im Vorjahr.

Oktoberfest in Weiler - Programm am Samstag, 30. September 2023 - Oktoberfestparty

15 Uhr: Fußball-Verbandsliga: FV Rot-Weiß Weiler gegen TSV Oberensingen

17.30 Uhr: Stimmung mit der Musikkapelle Weiler

21 Uhr: Party mit den "Dorfheiligen" (Zelteinlass ab 16 Jahren)

Oktoberfest in Weiler - Programm am Sonntag, 1. Oktober - Familiensonntag