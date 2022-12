DAV-Sektion will nur noch mit dem Bus zum Wandern in die Berge

Der Klimawandel ist überall sichtbar, gerade in den Bergen. Was das für den Alpenverein bedeutet, erklärt Naturschutzreferent Josef Kraft von der Sektion Oberstaufen-Lindenberg.

26.12.2022 | Stand: 19:56 Uhr

Die letzten Gletscher in den Allgäuer Bergen verschwinden, das Eis verschwindet mehr und mehr – eines der deutlichsten Zeichen des Klimawandels in den Bergen. Wie der Deutsche Alpenverein mit dem Klimawandel umgeht, welche Konsequenzen er zieht und was dies für die Sektionen vor Ort bedeutet. Darüber haben wir mit Naturschutzreferent Josef Kraft von der Sektion Oberstaufen-Lindenberg gesprochen.

