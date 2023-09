„Man kann seine Meinung ändern“: Investor darf in Lindenberg nun doch bauen

Der Bauausschuss Lindenberg gibt grünes Licht für ein Mehrfamilienhaus in der Martinstraße. Allerdings ist das mit einer Auflage verbunden. Was noch fehlt.

19.09.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Wo früher eine Gärtnerei war, entsteht Wohnraum. Im zweiten Anlauf hat der Bauausschuss der Stadt Lindenberg den Weg frei gemacht für ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten in der Martinstraße. Wieso das Landratsamt die Finger im Spiel hatte.

Landratsamt Lindau betrachtet Straße im Gesamten

Für diesen Bereich gibt es keinen Bebauungsplan. Das heißt: Ein Neubau muss sich in die Umgebung einfügen. In der Mai-Sitzung hatte das Gremium das Vorhaben abgelehnt.

Die Entscheidung fußte auf der Bewertung des Landratsamtes, das sich damals an den Gebäuden an der Südseite der Martinstraße orientierte. Die sind deutlich kleiner. Wobei der Ausschuss damals bereits drauf hingewiesen hatte, dass es an der Nordseite bereits eine massive Bebauung im Bereich Dürrenbühl gibt.

(Lesen Sie auch: Wohnprojekt in Lindenberg: Wenn das Landratsamt die Stadt überstimmt)

In der Zwischenzeit hat die Behörde das Vorhaben nochmals geprüft – und ist zu einer anderen Einschätzung gekommen. Sie hat „die Gesamtheit der Martinstraße betrachtet“, wie es Stadtbaumeister Jan-Michael Schmiz formulierte, und kam zum Schluss, dass das Vorhaben doch zulässig ist.

Bürgermeister Eric Ballerstedt freut sich über Rechtssicherheit

Dieses Umdenken freut Bürgermeister Eric Ballerstedt: „Man kann seine Meinung ändern.“ Nun sei alles in einem rechtssicheren Rahmen. „So ist es klar ausgesprochen“, sagte er. Dementsprechend könne die Verwaltung mit dem Landratsamt mitgehen.

(Lesen Sie auch: 80 Jahre nach seinem Tod: Jagdpilot aus Lindenberg findet die letzte Ruhestätte)

Und das tat auch der Bauausschuss. Einstimmig hat er dem Bauantrag nun mit vier Monaten Verspätung zugestimmt – allerdings mit einer Auflage: Die Vorgaben der in der Zwischenzeit auf den Weg gebrachten Spielplatzsatzung müssen erfüllt werden. Der Bauherr muss in diesem Fall einen Spielplatz errichten, der mindestens 60 Quadratmeter groß ist.

Auch bei den Fahrradabstellplätzen muss er nachbessern. Im vorliegenden Plan sind laut Stadt keine vorgesehen. Nachzuweisen sind aber 18 – plus ein Stellplatz für ein Lastenrad.